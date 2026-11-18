Calcio
Juventus-Leuven oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming
L’imperativo è vincere. Oggi, martedì 18 novembre, si gioca alle 21:00 presso lo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella Juvenuts-Leuven, appuntamento numero cinque del girone unico valido per la Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Stiamo parlando di una partita di importanza capitale per la Vecchia Signora, a caccia dei tre punti per fare un salto verso la parte alta della classifica.
La compagine guidata da Isaac Guerrero al momento si trova in zona play-off, precisamente all’ottavo posto con un ruolino di marcia composto da due vittorie (Austria Vienna ed Hacken) e due sconfitte (Benfica, Lione). Decisamente peggiore la situazione delle avversarie, ancora a secco di vittorie con due sconfitte e due pareggi.
Le bianconere, malgrado i favori del pronostico, non dovranno assolutamente abbassare la guardia, cercando di imporre fin da subito il proprio gioco in modo da non lasciare troppa iniziativa alle ospiti. In campo continentale, si sa, non esistono partite semplici, e quella giocata proprio dal Leuven contro la Roma, finita in parità, ne è l’esempio lampante.
La partita tra Juventus e Leuven, valida per la quinta giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 18 novembre (ore 21:00). Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI
Martedì 18 novembre
21:00 Juventus vs Leuven allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella
PROGRAMMA JUVENTUS-LUEVEN LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Disney+
Diretta testuale: OA Sport