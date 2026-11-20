Per un soffio. Jorge Martin ha centrato la decima posizione in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il tracciato di Portimao. Così facendo lo spagnolo ha evitato la Q1.

Per la precisione, il pilota in forza all’Aprilia ha raccolto un gap di 0.408 rispetto ad Alex Marquez (Aprilia), risultato il più veloce in pista fermando il cronometro a 1:37.350 precedendo Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing) e Marco Bezzecchi (Aprilia). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Madrid ha commentato la sua giornata.

“Io il venerdì soffro, oggi un po’ di più perché ero più lontano del solito dai primi – ha detto Martin – Poi però pian piano ho trovato feeling, ma questa è una pista complicata, se non sei al 100% perdi tantissimo tempo. Detto questo ho preso la Q2 che era il mio obiettivo. Pensavo di stare meglio, un po’ sento ancora dolore, ma non è una scusa. Ora però sono stanco e ho bisogno di riposare”.

Martin ha poi aggiunto: “Credo di dover migliorare il T4, lì c’è qualcosa che non torna e dobbiamo capire cosa è, spero domani di poter fare una bella prestazione”.