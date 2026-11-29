Si è chiuso con un quinto posto l’avventura in Aprilia di Jorge Martin. Lo spagnolo ha sofferto durante il Gran Premio di Valencia 2026, ultimo appuntamento del Motomondiale, non riuscendo mai a trovare il giusto ritmo per risalire fino al podio. Nonostante la top5, il team di Noale ha comunque potuto festeggiare la vittoria nel Mondiale costruttori, rendendo meno amaro questo finale di stagione.

Il centauro iberico ha inoltre perso la seconda posizione nella classifica generale, superato dal suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, quarto all’arrivo. Ai microfoni di Sky Sport, il campione del mondo 2024 ha salutato così l’Aprilia: “Speriamo che mi faranno entrare ai box questa sera. Ringrazio Bezzecchi per le belle parole spese. Spero che primo o poi metterà il nome sul trofeo perché lo merita. Chiudiamo una bella era di due anni. Contento di quello che ho fatto”.

La crescita come pilota: “Prima di arrivare qui ero ancora un bambino. Qui sono maturato perché la vita mi ha fatto maturare. Sono felice di questi due anni, l’esperienza che ho acquisito mi servirà per il futuro”. La prossima avventura in Yamaha: “Nel 2024 ho fatto la stessa cosa, ho lasciato il team che vinceva per andare in quello in difficoltà. Sarà tosta ma non ci sono tanti come me. Capirò subito come bisogna lavorare”.