Si è chiuso con la vittoria perfetta di Marco Bezzecchi la Sprint Race del Gran Premio di Valencia 2026, ultimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito Ricardo Tormo, il centauro italiano ha disputato una gara corta perfetta, confermando le sensazioni positive e centrando un successo mai in discussione grazie ad un ritmo superiore a tutti.

Seconda Sprint Race consecutiva vinta dal centauro Aprilia. Team di Noale che centra anche la doppietta ed allunga nel Mondiale costruttori grazie al secondo posto di Jorge Martin. Lo spagnolo, partito dalla seconda fila, ha come sempre dato il massimo in gara, vincendo nei primi giri il duello con Marquez, poi retrocesso a causa delle penalità, e controllando nei giri finali.

Ai microfoni di Sky Sport, l’iberico, al decimo podio nelle Sprint, ha così commentato la sua prestazione: “Molto importante per me finire bene. oggi non sono andato forte al mattino ma in qualifica ho fatto uno step in avanti. Anche nella gara ho fatto uno step, ero secondo alla prima curva. Il passo non è stato male, domani sarà una gara di gestione e posso avvicinarmi di più”.

I problemi nell’approccio al weekend: “Venerdì soffro, arrivo senza informazioni e devo mettere a posto le cose. Questa è la situazione di quest’anno, per fortuna sono flessibile e capisco come migliorare. Oggi in gara non è andata male, domani farò un altro passo in avanti”. Sul Bez e su domenica: “Bezzecchi è più forte in questa parte di stagione. Darò tutto per vincere la gara. Sarà la mia ultima gara in Aprilia e mi emozionerò un po’”.