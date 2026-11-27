Non è stato un venerdì molto positivo per Jorge Martin sul circuito Ricardo Tormo, sede del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale. Dopo aver faticato per quasi tutte le pre-qualifiche, alla fine lo spagnolo è riuscito a completare un giro sufficiente per entrare nel Q2 di domani. Decimo ed ultimo tempo disponibile quello del centauro dell’Aprilia, con un ritardo di 487 millesimi da Marc Marquez.

La giornata di oggi è indubbiamente condizionata dalle dichiarazioni del campione del mondo in carica che in mattinata ha sorprendentemente annunciato il suo ritiro. Anche Martin, in chiusura del venerdì, ha espresso le sue sensazioni sulla decisione del connazionale: “Per me è stato sempre una motivazione e anche un’ispirazione. Ho potuto lottare con lui, molte volte ho vinto io e molte più volte lui, però cercavo sempre di migliorarmi per riuscire a batterlo. Per me non è solo il migliore pilota della MotoGP, ma uno dei migliori atleti della storia, lo paragono a Michael Jordan, a personaggi di questo livello. Credo che la sua storia sia di ispirazione per tutti i piloti”.

Ricordando il duello in Australia, con la speranza di battagliare un’ultima volta a Valencia: “Stavo sorridendo nel casco, stavamo facendo un grande spettacolo. Andavamo veloci, ma continuavamo a superarci. Mi sono divertito molto, è stato sempre bello lottare con Marc. Le nostre storie si sono incrociate degli anni, abbiamo avuto momenti in cui la nostra relazione era migliore e altri peggiore, ma ci siamo sempre rispettati molto. Spero di migliorarmi domani per potere lottare contro di lui ancora una volta domenica”.

Sul decimo posto delle pre-qualifiche: “Non sto bene, avevo la febbre e sento un po’ di dolore alla mano, come capita il venerdì. Però so che domani migliorerò”. Concludendo sull’obiettivo del weekend: “Marco (Bezzecchi, ndr) è sempre veloce il venerdì, io meno. Arrivare 2° non mi cambia nulla, ma sono una persona competitiva e ci proverò. Farò tutto il possibile per l’ultima per godermi questo fine settimana e lasciare nel migliore dei modi l’Aprilia, ma il mio obiettivo non è arrivare 2° in campionato”.