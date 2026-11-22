Jorge Martin è comunque soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Portimao il team Aprilia ha monopolizzato il podio, confidando di poter anche riaprire i discorsi per il titolo, ma così non è stato, dato che Marc Marquez ha conquistato i punti necessari per chiudere ogni discorso.

La vittoria nella gara odierna è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto Jorge Martin per 3.8, mentre completa il podio Raul Fernandez a 5.7. Quarto Fabio Di Giannantonio a 8.8, quinto Ai Ogura a 10.3, sesto Fermin Aldeguer a 14.1, mentre è settimo Brad Binder a 17.4. Ottavo Marc Marquez a 18.1, nono Luca Marini a 18.5, mentre completa la top10 Iker Lecuona a 22.2.

Al termine della gara sulla pista dell’Algarve il pilota del team di Noale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono ovviamente contento della mia gara e del podio ma, giustamente, oggi è la giornata di Marc Marquez. Ha fatto la storia con questo titolo e per me è stato un grande onore battagliare contro di lui fino ad oggi, il migliore della storia in questo momento. Che dire? Sono contento di imparare qualcosa da lui ogni singola gara, dato che sa sempre essere di altissimo livello”.

Lo spagnolo analizza poi la sua gara: “Dal mio punto di vista sto per concludere una grande stagione. Anche oggi ho fatto quello che ho provato a fare ogni volta ovvero dare tutto. Sapevo che dovevo recuperare diverse posizioni per provare a vincere e l’ho fatto nel più breve tempo possibile. Sono stati due bei giri, con qualche sportellata e tanti duelli. Volevo andare davanti e cercare la vittoria”.