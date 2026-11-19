Non c’è più spazio per i calcoli, l’unica parola d’ordine è attaccare. Jorge Martín si presenta all’Autódromo Internacional do Algarve con l’obiettivo dichiarato di rovinare la festa a Marc Márquez e tenere aperto il discorso iridato fino all’ultimo round di Valencia.

Staccato di 60 punti dal leader del Mondiale quando mancano solo due Gran Premi al termine della stagione 2026, il pilota spagnolo è chiamato a una vera e propria impresa: per rimandare l’assegnazione del titolo, dovrà necessariamente recuperare almeno 23 lunghezze al rivale della Ducati nell’arco del fine settimana lusitano.

Un’impresa ai limiti dell’impossibile sui saliscendi portoghesi, dove servirà la miglior versione di “Martinator”. Nella consueta conferenza stampa del giovedì, l’iberico ha analizzato il momento decisivo del campionato.

La pausa tra un Gran Premio e l’altro ha permesso allo spagnolo di ricaricare le pile e smaltire gli acciacchi fisici, restituendogli fiducia in vista di un tracciato estremamente impegnativo: “Sicuramente mi sento molto meglio. Queste due settimane mi hanno fatto bene, mi sento pronto e spero di poter correre senza dolore. Darò il massimo“.

Nonostante la grande determinazione, Martín guarda in faccia la realtà della classifica, consapevole che il margine accumulato dal connazionale sia ormai quasi incolmabile: “Recuperare tanti punti su Marc? Penso sia impossibile, ma sicuramente voglio vincere. So di poter fare una bella prestazione su questa pista e quello è il mio unico obiettivo. Voglio chiudere la stagione — e la mia avventura in Aprilia — nel miglior modo possibile, provando a portare a casa più punti che posso“.

Avendo già vissuto l’esperienza di un testa a testa mondiale nelle passate stagioni contro Francesco Bagnaia, il pilota madrileno analizza le differenze nello sfidare un veterano del calibro del numero 93: “Ho già battagliato con Bagnaia per il titolo, ma Marc è un grande campione e ha un’enorme esperienza. È molto difficile che commetta un errore, batterlo è davvero complicato. Però contro di lui impari sempre qualcosa: è un privilegio poterci lottare ed essere ancora aritmeticamente in corsa a questo punto del campionato“.

Se il titolo piloti appare ormai una formalità per il rivale, Martín non vuole lasciare nulla di intentato sul fronte della classifica a squadre, ultimo grande regalo prima di voltare pagina: “Il titolo costruttori? Abbiamo la velocità giusta per poterli battere. È un campionato molto importante per Aprilia e faremo di tutto per conquistarlo“.