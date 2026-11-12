Jorge Lorenzo sbotta contro i media: “Mai dette quelle cose su Valentino Rossi, superato ogni limite”

Una polemica nata da alcune dichiarazioni attribuitegli e diventata rapidamente un caso mediatico, soprattutto tra Italia e Spagna. Jorge Lorenzo ha dovuto intervenire personalmente per fare chiarezza sulle presunte parole rivolte a Valentino Rossi, prendendo nettamente le distanze da una frase che ha fatto discutere gli appassionati di MotoGP. L’ex pilota maiorchino ha contestato con decisione la ricostruzione circolata nelle ultime ore, negando di aver mai espresso un giudizio del genere sul nove volte campione del mondo.

Tutto ha avuto origine a Lusail, in occasione del Gran Premio del Qatar. Presente nel paddock, Lorenzo è stato protagonista di un’intervista con TNT Sports direttamente sulla griglia di partenza. L’emittente britannica, nella propria diretta testuale della gara pubblicata sul sito ufficiale, aveva riportato alcune considerazioni dell’ex pilota spagnolo sulle possibili sorti del campionato e sui protagonisti della stagione.

In particolare, Lorenzo avrebbe indicato Marco Bezzecchi, autore della pole position, come possibile vincitore della gara qatariota, esprimendo contemporaneamente fiducia nelle possibilità di Marc Marquez di conquistare il titolo iridato. Al campione spagnolo sarebbe stata inoltre attribuita una definizione particolarmente significativa, quella di “più grande di sempre” nell’era moderna.

Da quel momento, però, il contenuto dell’intervista ha assunto contorni differenti. Diverse testate hanno ripreso le dichiarazioni, ampliando il discorso sul confronto tra Marquez e Giacomo Agostini e inserendo una presunta presa di posizione di Lorenzo nei confronti di Valentino Rossi. La frase destinata a generare maggiore clamore è stata proprio quella secondo cui il Dottore “non può sedersi al loro stesso tavolo“.

Un’affermazione particolarmente pesante, considerando la storia sportiva di Rossi e il suo posto nella storia del motociclismo. La sua diffusione ha inevitabilmente alimentato il dibattito, soprattutto in Italia e in Spagna, dove il rapporto tra i tre grandi protagonisti della MotoGP continua a suscitare grande interesse.

La ricostruzione, tuttavia, non è stata affatto condivisa da Lorenzo. Lo spagnolo ha deciso di affidare a Instagram la propria replica, scegliendo parole molto dure nei confronti di chi gli ha attribuito una dichiarazione che sostiene di non aver mai pronunciato. La sua posizione è stata inequivocabile: nel corso dell’intervista non avrebbe nemmeno menzionato Valentino.

“Una cosa è il sensazionalismo, ma attribuirmi dichiarazioni su un pilota che non ho nemmeno menzionato… Supera ogni limite di manipolazione giornalistica“, ha scritto l’ex campione del mondo in una storia pubblicata sul proprio profilo.

Lorenzo ha criticato un modo di fare informazione che, a suo giudizio, mette in secondo piano la correttezza pur di ottenere visibilità e attirare lettori. “Oggi, per molti media non esistono più linee rosse pur di attirare l’attenzione e generare visite, anche a costo di danneggiare la reputazione delle persone. Questo tipo di condotta dovrebbe essere fortemente punito!“, ha aggiunto.