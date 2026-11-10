Jorge Lorenzo al veleno su Valentino Rossi: “Non è parte del gruppo dei migliori di sempre, Marquez sfida Agostini”

Dieci titoli mondiali, uno in più di Valentino Rossi: è questo il traguardo che Marc Marquez può tagliare già nelle prossime settimane. Il pilota della Ducati, che a Losail non ha ancora conquistato la corona ma ha allungato ulteriormente, guida la classifica con 60 punti su Jorge Martin a due Gran Premi dalla fine. Basterà poco per sigillare l’8° iride nella classe regina e il 10° della carriera, e con esso scavalcare il Dottore nella graduatoria dei plurititolati di sempre, dietro soltanto a Giacomo Agostini.

Il sorpasso statistico arriva in un momento tutt’altro che neutro. Rossi, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” per presentare il suo libro, è tornato a spiegare le ragioni della profonda acredine nei confronti di Marquez, che affondano le radici nel Mondiale 2015 e non hanno mai smesso di condizionare il racconto del motociclismo recente. Mentre il nove volte campione del mondo rilegge il passato, il rivale si prepara a superarlo nei numeri.

In questo intreccio si inserisce Jorge Lorenzo, che ai microfoni di TNT Sport ha offerto una lettura dei valori in pista destinata a far discutere. L’ex pilota di Yamaha e Ducati, che di Rossi fu compagno e avversario, non si sbilancia nel confronto diretto con Agostini, un’icona di un’altra epoca e dunque difficile da misurare con il metro attuale.

Per questo parla di un dibattito che si aprirà: “Credo che si aprirà un vero dibattito su chi tra Marquez e Agostini sia il più grande di tutti i tempi“. Il suo giudizio, però, si ferma a una precisazione temporale: “Per me, se Marc vincerà questo 10° titolo mondiale, sarà senza dubbio il più grande dell’era moderna“.

Nella discussione sul primato assoluto, Lorenzo non colloca Rossi nemmeno tra i candidati: “E Valentino Rossi? Non c’è neanche in quel gruppo“. Una frase che, letta nel giorno in cui il Dottore torna a parlare del suo scontro con Marquez, assume inevitabilmente un peso ulteriore e rischia di alimentare nuove polemiche tra le tifoserie.

Lorenzo, tuttavia, non si ferma al conteggio dei trofei e porta il ragionamento sul piano del rendimento in pista, dove individua un elemento controcorrente. A suo giudizio, la versione del 2026 di Marquez non è la più forte che si sia vista: “Credo che Marc fosse più forte l’anno scorso, prima dell’infortunio di Mandalika“. Il motivo, spiega, è fisico: “Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e, quest’anno, ha faticato a mantenere la sua forma, ma ha compensato con la pura tecnica“.

Da qui la conclusione dello spagnolo, che sposta la questione dal terreno dei numeri a quello della guida pura: “In termini di tecnica e di guida, Marquez è il migliore di sempre“. Un verdetto che, indipendentemente dal numero di corone, lascia aperto il confronto tra chi pesa i campioni sui titoli e chi, come Lorenzo, li misura sulla capacità di domare una moto.