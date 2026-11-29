Piccola interruzione imprevista durante il match tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar, primo singolare del tie tra Italia e Spagna, che a Bologna stanno giocando la finale della Coppa Davis 2026 di tennis: il gioco si è interrotto per 7 minuti per un problema occorso all’iberico.

Sul punteggio di 6-5 30-30 in favore di Musetti, infatti, lo spagnolo si è accasciato a terra, lamentando dolore al collo del piede destro: dalle immagini non si è ben capito cosa sia accaduto al tennista iberico, a cui non si è storta la caviglia, ma Jodar è stato aiutato a sedersi in panchina.

Lo spagnolo ha ricevuto l’intervento del fisioterapista, che ha procurato a Jodar una vistosa fasciatura al piede destro. Al termine dell’operazione l’iberico ha ripetutamente provato la stabilità del piede saltellando più volte, prima di tornare regolarmente in campo.