Jim Courier approva la scelta di Sinner: “Norman non cerca pubblicità, è della stessa categoria di Cahill”

Nelle ultime settimane il mondo del tennis ha regalato diverse sorprese e novità. No, non stiamo parlando del successo di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi perchè, oggettivamente, risiede nella normalità delle cose. Ci stiamo riferendo, piuttosto, al posizionamento di diversi allenatori. L’ultimo in ordine di tempo è rappresentato da Jannik Sinner che ha scelto Magnus Norman come nuovo coach. Una scelta, quella dello svedese, che arriva subito dopo l’annuncio dell’addio di Darren Cahill. Una mossa sulla quale si è già detto e scritto molto e che, nelle ultime ore, ha ricevuto anche il parere di Jim Courier.

Il quattro-volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha analizzato la situazione nel corso podcast “Off Court” di Greg Rusedski, come riportato da LiveTennis. Ecco il suo pensiero: “Magnus Norman è uno dei primi nomi che vengono in mente quando si cerca un ottimo allenatore, ammesso che sia disponibile. Sarebbe sicuramente ai vertici della lista. Lo stesso vale certamente per Darren Cahill, se avesse voluto continuare ad allenare. Appartengono alla stessa categoria: ex giocatori diventati grandi allenatori, capaci però di lavorare sempre dietro le quinte. Non sono tecnici in cerca di visibilità o attenzione: il loro obiettivo è aiutare i giocatori che seguono, e sono straordinariamente bravi a farlo. I loro risultati parlano da soli. Sono inoltre persone estremamente riservate e credo che questo aspetto si sposi perfettamente con la filosofia che caratterizza il team di Jannik Sinner. Ecco perché penso che Norman si integrerà molto bene: non cerca promozione né pubblicità, vuole semplicemente svolgere un ottimo lavoro al fianco di un grande giocatore. E di certo si troverà a lavorare con un campione straordinario. Credo che il passaggio sarà assolutamente naturale”.

Il nativo della Florida prosegue nel suo ragionamento: “Guardando al contributo di Vagnozzi all’interno del gruppo, sembra evidente che il suo ruolo sia soprattutto quello di esperto tecnico, la persona che si occupa di apportare modifiche e miglioramenti al gioco. Cahill, invece, ha rappresentato maggiormente il riferimento sul piano strategico e dell’esperienza: sa cosa significa trovarsi in determinate situazioni e affrontare certi momenti di pressione. Vagnozzi è un allenatore eccezionale, ma non è stato un giocatore di altissimo livello. È proprio questo il tipo di equilibrio che serve. E in questo contesto si inserisce Magnus Norman. È come se si sostituisse perfettamente un tassello del puzzle. Stiamo parlando, in ogni caso, di alcuni dei migliori allenatori al mondo. Quindi complimenti a Jannik per essere riuscito a portarlo nel proprio team. So che Magnus ha rifiutato moltissime offerte negli ultimi due anni perché voleva restare al fianco di Stan Wawrinka fino alla fine della sua carriera. Per questo motivo, il momento in cui arriva questa opportunità ha perfettamente senso”.

Ultima battuta su una curiosità. Anche se in questo 2026 sono stati quasi più tempo fuori dal campo che dentro, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono sempre i due punti di riferimento del tennis attuale. Lo statunitense prova a prevedere quale dei due fuoriclasse conquisterà il maggior numero di titoli Major in carriera: “La risposta più semplice è Carlos, perché è più giovane e, al momento, è in vantaggio. Credo però che saranno gli infortuni a fare la differenza. Vedremo come andrà, ma la mia scelta resta Carlos”.