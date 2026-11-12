Tiro a volo
Jessica Rossi celebra l’oro mondiale: “Era l’unica possibilità, calendario complesso nel 2027. Gusto speciale dopo la maternità”
Jessica Rossi si conferma una vera fuoriclasse e, nella stagione del rientro alle competizioni dalla maternità, torna sul tetto del mondo a distanza di nove anni dall’ultima volta conquistando la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di tiro a volo 2026. L’emiliana conquista così a Doha (in Qatar) il quarto titolo iridato individuale della carriera nel trap, regalando all’Italia la prima carta olimpica nella specialità per i Giochi di Los Angeles 2028.
“Sono incredula, forse è la prima volta che mi emoziono per una mia vittoria. Mi avete sempre visto di ghiaccio, ma questa volta ha un sapore totalmente diverso: il rientro dalla maternità, avere mio figlio qui…Sapevo che questa poteva essere forse la mia unica possibilità di ottenere il pass olimpico, perché l’anno prossimo il calendario è molto proibitivo. Sono davvero soddisfatta e incredula. Ero pronta, però così non me l’aspettavo. Questa gara prende un posto importante nel mio cuore“, le prime parole a caldo di una Jessica Rossi visibilmente emozionata.
“Le prossime gare di qualificazione sono molto lontane e dovevo ancora decidere se fosse fattibile con mio figlio o senza mio figlio, perché al momento non è pronto lui e nemmeno io a lasciarlo. Questo quindi è un pensiero che ci siamo tolti. La carta olimpica non era l’obiettivo principale, volevo vivermi la gara in maniera più serena possibile, ed è venuto tutto più semplice“, ha aggiunto la campionessa olimpica di Londra 2012 nell’intervista concessa a fine gara ai microfoni della Federazione internazionale.
La 34enne nativa di Cento, dopo aver firmato il miglior punteggio nella fase di qualificazione, ha dominato a lungo la finale colpendo i primi 24 piattelli per poi commettere tre errori nei quattro tiri successivi, consentendo alla rivale guatemalteca Adriana Ruano Oliva di avvicinarsi a -1. Jessica ha avuto però il merito di non perdere lucidità, non sbagliando gli ultimi due colpi e aggiudicandosi il metallo più pregiato.