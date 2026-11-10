Jessica Pegula si riscatta e batte in due set Marta Kostyuk nelle WTA Finals 2026

Jessica Pegula ha messo da parte la delusione dell’esordio e ha riportato in carreggiata il proprio torneo. Nella seconda giornata del girone delle WTA Finals 2026 a Indian Wells, la statunitense ha superato Marta Kostyuk con il punteggio di 6-2, 7-5, riscattando il ko iniziale contro Coco Gauff e rilanciando le proprie ambizioni di approdare in semifinale. Per l’ucraina, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva, che ne sancisce la matematica eliminazione.

Il primo set ha avuto un andamento a senso unico. Pegula è partita a razzo, strappando il servizio all’avversaria già nel game d’apertura e involandosi sul 2-0. Kostyuk, entrata nel tabellone come riserva dopo il forfait di Rybakina, ha faticato fin da subito a trovare la misura sia nell’approccio al match sia al servizio. Il numero eccessivo di errori gratuiti ha prodotto un nuovo break a favore dell’americana, che ha potuto così incassare senza patemi il parziale per 6-2.

Ben diverso il copione della seconda frazione, più intensa ed equilibrata. Kostyuk ha provato a reagire alzando il ritmo dal fondo e trovando diverse soluzioni vincenti, 22 alla fine contro i soli 7 di Pegula. Il bilancio, tuttavia, è rimasto pesantemente zavorrato dalla fallosità: 47 gli errori non forzati complessivi dell’ucraina, ai quali si sono aggiunti ben 9 doppi falli.

Pegula, dal canto suo, ha risposto con un tennis solido e paziente, costruito sulla regolarità e sulla capacità di attendere l’errore altrui. Nel dodicesimo game è arrivata la zampata decisiva, che le ha consegnato il 7-5 e la vittoria dopo un’ora e 28 minuti di gioco.