I golfisti del PGA Tour danno il via all’ultimo evento del 2026 portando a termine il primo round dell’RSM Classic (montepremi 7.4 milioni di dollari). Nato nel 2010 sotto il nome di McGladrey Classic, il torneo ha la particolarità di disputarsi dal 2015 su due differenti percorsi. Alla chiusura della prima tornata guida la classifica Jesper Svensson. Lo svedese comanda la leaderboard grazie ad un gran round da -8 (64 colpi) condizionato anche dal doppio bogey alla buca 5. Per lo scandinavo, che ha giocato sul par 72 del Plantation Course, una lunghezza di margine sui suoi più immediati inseguitori.

In seconda piazza troviamo infatti con il punteggio di -7 il sudafricano Garrick Higgo e l’americano Max Greyserman. In quarta posizione con lo score di -6 troviamo l’argentino Emiliano Grillo e gli statunitensi Lee Hodges, Hank Lebioda, Maverick McNealy, David Riley e Michael Thorbjornsen. Quest’ultimo è il migliore tra coloro che hanno disputato il round d’esordio sul par 70 del Seaside Course. Classifica chiaramente cortissima con ben 89 partecipanti che hanno chiuso il primo giro con punteggi al disotto del par.

Sui percorsi par 70 e par 72 Seaside e Plantation del Sea Island Golf Club di Saint Simons Island (Georgia, Stati Uniti d’America) completano la top ten in decima posizione con il punteggio di -5 il cinese Zecheng Dou, e gli americani Chris Kirk, Keith Mitchell, Austin Smotherman, Joel Dahmen, Chandler Phillips e John VanDerLean. 17esima piazza con -4 per Sami Valimaki. Il finlandese, vincitore della passata edizione, parte bene confermando il feeling con i percorsi della località georgiana.

Stefano Mazzoli ha concluso il suo primo round alla pari con il par sul Seaside Course. Il golfista italiano trova il birdie alle buche 7 e 18 rimediando ad i due bogey consecutivi nel quale è incappato alla 16 ed alla 17. L’azzurro è attualmente 90°, e nella serata italiana proverà a scalare le posizioni necessarie a superare il taglio delle 36 buche.