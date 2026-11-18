Jasmine Paolini è stata intervistata dall’ANSA a Torino, sede delle ATP Finals: l’azzurra segue l’ultimo torneo stagionale del settore maschile prima della Coppa Davis, e l’occasione è stata propizia per parlare della prossima stagione della tennista italiana, anche in chiave doppio.

L’azzurra è stata incalzata su possibili cambi nello staff o nella coppia di doppio con Sara Errani: “Finiamo questi giorni qua a Torino e poi ci metteremo con tutto il team e cercheremo di capire come organizzarci per il prossimo anno. Quindi per ora è ancora tutto in costruzione, dobbiamo ancora vedere un po’ di cose“.

Paolini ha riferito di desiderare un torneo femminile a Torino: “E’ sempre bello venire qua a Torino, ed ogni anno vedo questo evento crescere e migliorare. C’è un’atmosfera unica, è un torneo un po’ diverso dagli altri e mi piace un sacco e anche se la stagione è finita ed è il momento di riposare, dico sarebbe bello giocare qua“.

L’ipotesi paventata di un torneo fisso a Torino piace infatti all’italiana: “Sono sempre super favorevole a queste iniziative: più tornei abbiamo in Italia, più il tennis può crescere e più noi abbiamo occasione di giocare davanti ai nostri fan“.

Jasmine Paolini questa sera farà il tifo per Flavio Cobolli, che scenderà in campo nella seconda sfida della fase a gironi: “Una partita molto importante, decisiva direi, e quindi speriamo che Flavio possa farcela, che giochi una buona partita e facciamogli un grosso in bocca al lupo“.