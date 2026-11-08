Jannik Sinner ufficialmente presente alle ATP Finals: motivo di marketing

L’infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la sua stagione dopo la finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev impedirà a Jannik Sinner di giocare le ATP Finals di Torino. Il fuoriclasse italiano sarà però presente nel capoluogo piemontese per un motivo di marketing.

Il numero due del mondo approfitterà dell’occasione per presentare la sua nuova racchetta personalizzata. Il fuoriclasse italiano sarà infatti presente all’Inalpi Arena sabato 14 novembre, il giorno che precede l’inizio della competizione, per presentare il modello dell’attrezzo che porterà il suo nome.

Sinner è l’unico tennista della scuderia Head a poter godere del privilegio di un modello che porta il proprio nome. Il lancio ufficiale della racchetta è calendarizzato per giovedì 19 novembre con una prima edizione limitata. La commercializzazione ufficiale partirà invece a gennaio 2027.

Giova ricordare che quella tra Sinner e Head è una collaborazione datata nel tempo e che affonda le sue radici nell’infanzia del tennista italiano. Sono giorni intensi per il vincitore degli ultimi due Wimbledon che venerdì ha ufficializzato la separazione da Cahill e l’arrivo di Norman come nuovo allenatore.