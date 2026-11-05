Jannik Sinner torna al Six Kings Slam, Tien si fa da parte: “Non sono sorpreso”

Dopo la sconfitta nel Masters 1000 di Parigi nei sedicesimi contro il francese Luca Van Assche, che oggi affronterà negli ottavi Lorenzo Musetti, lo statunitense Learner Tien ha parlato in conferenza stampa del rientro di Jannik Sinner a fine 2026 nel torneo d’esibizione Six Kings Slam.

La manifestazione è stata spostata da metà ottobre a fine dicembre, e questo ha permesso all’azzurro di recuperare dall’infortunio ed essere presente al torneo, al quale aveva dato forfait per le date iniziali, togliendo il posto a Tien, annunciato in quell’occasione come suo sostituto.

Col rientro di Sinner, invece, Tien non giocherà il torneo d’esibizione: “Non sono sorpreso dalla presenza di Jannik Sinner al Six Kings Slam. Con l’evento posticipato di due mesi e mezzo ha tutto il tempo utile per rimettersi in sesto. Sono davvero contento per lui e per il suo recupero“.