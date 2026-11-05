Jannik Sinner torna a parlare: annunciata una conferenza stampa a Milano

Jannik Sinner ha annunciato che tornerà in campo il prossimo 27 dicembre, quando inizierà il Six Kings Slam, ricco torneo di esibizione che si svolgerà sulla distanza di quattro giri sul cemento di Riad (Arabia Saudita). L’attuale numero 2 del mondo ha comunicato che prenderà parte alla competizione, dove è atteso dal quarto di finale contro l’australiano Alex de Minaur per meritarsi la sfida da urlo contro il serbo Novak Djokovic, mentre dall’altra parte del tabellone lo spagnolo Carlos Alcaraz attenderà il vincente della contesa tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev.

Il fuoriclasse altoatesino ha disputato il suo ultimo incontro lo scorso 12 luglio, quando sconfisse Zverev nella finale di Wimbledon e difese il titolo sui sacri prati londinesi. Dopo il successo conseguito nel prestigioso Slam sull’erba, il tennista italiano ha dovuto fare i conti con un problema fisico al ginocchio e non è più riuscito a presentarsi in campo per un incontro ufficiale, fino alla decisione di chiudere in anticipo la stagione e concentrarsi sul pieno recupero, in modo da farsi trovare pronto per la prossima annata agonistica, che proporrà subito gli Australian Open nella seconda parte del mese di gennaio.

Nelle ultime settimane, si è parlato a lungo su chi sarà l’allenatore di Jannik Sinner nel 2027, con una forte indiscrezione che ha spinto il nome di Magnus Norman, in attesa di conferme ufficiali da parte del diretto interessato. Un annuncio potrebbe arrivare martedì 10 novembre, quando Jannik Sinner parteciperà a un evento presso la torre Allianz di Milano, dove l’azzurro potrebbe sostenere una conferenza stampa. Il 25enne dovrebbe tornare a parlare in pubblico dopo svariati mesi, quando mancherà un mese a mezzo all’impegno in Medio Oriente.