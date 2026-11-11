Jannik Sinner svela: “Mi sono operato”. L’annuncio: “Ho perso peso, si vede dal viso asciutto”

Jannik Sinner ha svelato di essere sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione delle tonsille. La comunicazione è arrivata tramite un video della serie “Jannik Sinner Unfiltered” pubblicata sul suo canale YouTube: “Sto cercando di rimettere massa muscolare. Qualche settimana fa mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso, è piuttosto asciutto. Abbiamo quindi deciso di fare tutto adesso, cercando di tornare ancora più forti di prima. Speriamo sia stata la decisione giusta“.

Nel corso del terzo episodio, dedicato alla sua riabilitazione con sedute di fisioterapia, esercizi di forza e il processo per tornare in campo, il fuoriclasse altoatesino si è soffermato su alcuni aspetti degli ultimi mesi, resi complicati dal problema al ginocchio che gli ha impedito di giocare un incontro ufficiale dopo il 12 luglio, giorno in cui trionfò a Wimbledon e conquistò il quinto Slam della propria carriera, salvo poi saltare gli US Open, la trasferta in Cina e l’ultima parte della stagione.

L’intervento ha provato una perdita di peso e di massa muscolare, che ha dunque rallentato il percorso di recuperare, visto che non poteva intensificare il lavoro in palestra, in modo da non sovraccaricare i tendini già messi alla prova dall’infortunio. Nel video c’è spazio anche per ripercorrere la visita dello scorso 3 ottobre a Lione dal luminare francese Bertrand Sonnery-Cottet per un consulto specialistico al ginocchio destro e valutare le condizioni dell’articolazione, colpita dalla sindrome della bandelletta ileo-tibiale.

Jannik Sinner dovrebbe tornare in campo dal 27 al 30 dicembre per disputare il Six Kings Slam, torneo di esibizione sul cemento di Riad (Arabia Saudita). L’attuale numero 2 del mondo ha dichiarato che l’obiettivo è sugli Australian Open e che potrebbe giocare qualche torneo, prima di rimettersi in gioco nello Slam in programma sul cemento di Melbourne nella seconda metà del mese di gennaio.