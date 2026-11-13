Jannik Sinner scatenato sui social: sbarca anche su TikTok

In attesa di tornare sui palcoscenici che gli competono, ovvero sui campi da tennis più prestigiosi al mondo, Jannik Sinner sembra intenzionato ad apportare alcune modifiche alla sua comunicazione. L’ultima novità in tal senso è arrivata stamattina, con la pubblicazione del suo primo video sulla piattaforma TikTok dopo aver aperto il profilo l’anno scorso.

“Ciao, sono Jannik. Grazie per l’incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla. Penso che ora sia il momento di cominciare. Vi mostrerò il dietro le quinte, dentro e fuori dal campo. Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti“, le parole del fuoriclasse altoatesino ex numero 1 al mondo nel video.

Il 25enne nativo di San Candido vanta oltre 90mila followers su TikTok al momento della pubblicazione, ma nei prossimi giorni questa cifra è destinata ad aumentare esponenzialmente. Vedremo dunque quali saranno i contenuti che verranno proposti da Sinner su questo social, dopo aver comunque già effettuato alcuni video interessanti sul suo canale Youtube.

La grande curiosità resta però quella di capire le effettive condizioni attuali del tennista azzurro e quando potrà tornare a competere nel circuito. Il suo obiettivo è quello di presentarsi in Australia a gennaio ad un buon livello per poter prendere parte con ambizioni agli Australian Open 2027.