Melbourne dovrà aspettare. Anzi, dovrà farne a meno: Jannik Sinner non sarà al via degli Australian Open e a deciderlo non è stata una strategia né una scelta di calendario, ma un bisturi. Il numero due del mondo è stato operato al ginocchio destro, e il primo verdetto, quello che conta, è che è andato tutto bene.

La notizia l’ha data Rai Südtirol: l’intervento si è svolto in mattinata a Turku, in Finlandia, nella clinica dove opera il chirurgo Lasse Lempainen, che aveva già visitato l’azzurro a Milano nel fine settimana. Accanto a Jannik c’era Herbert Schönhuber, il medico che da tempo ne segue la salute, ed è lui a raccontare come sia stata scelta, tra le strade percorribili, la più morbida per l’articolazione: l’allungamento della banda ileotibiale.

Un nodo che, a ben vedere, si portava dietro dall’indomani di Wimbledon. Dal trionfo sull’erba, il 12 luglio scorso, il ginocchio non ha più permesso a Sinner di essere quello di prima, e di competere davvero. Settimane di attesa, di terapie e di speranze, finché la via conservativa non ha esaurito il suo credito.

Il quadro clinico è quello della sindrome della bandelletta ileotibiale in forma cronica, il cosiddetto “ginocchio del corridore“. La bandelletta è una fascia di tessuto fibroso che scorre lungo il lato esterno della coscia e, a livello del ginocchio, può sfregare sul condilo femorale laterale fino a infiammarsi e a far male a ogni passo. Di solito si guarisce senza operare; la chirurgia resta riservata ai casi che, dopo molti mesi di cure e riabilitazione, non danno segnali di miglioramento. Lo scopo è ridurre la tensione sulla parte esterna del ginocchio e, se necessario, togliere i tessuti infiammati che tengono vivo il dolore.

Quanto ai tempi, la stima di massima parla di circa tre mesi prima di poter riprendere gli allenamenti. Poi si va per gradi: prima si domano dolore e gonfiore e si ritrova la mobilità, quindi si lavora sul rinforzo, con particolare attenzione ad anche e glutei, e infine si torna a colpire la palla senza strappi né sovraccarichi. Per rientrare a ritmi pieni, secondo la tecnica e le esigenze dell’atleta, servono da alcune settimane a qualche mese.

Il rientro, dunque. Sbilanciarsi sarebbe imprudente, ma il calendario offre due indizi. Indian Wells, che comincia il 3 marzo, e Miami, dal 17, sono i primi grandi appuntamenti utili, prima che il circuito si trasferisca sulla terra rossa con Montecarlo, in programma dal 4 aprile. Se l’intervento, non troppo invasivo, dovesse rispettare l’ipotesi più ottimistica, un ritorno in primavera non sarebbe fantascienza; se invece i tre mesi di fermo saranno rispettati alla lettera, Indian Wells appare un obiettivo assai ambizioso e Miami una meta più verosimile. Sarà il ginocchio, più che le date, a scrivere il resto.