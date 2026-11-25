Jannik Sinner è già rientrato in Italia all’indomani dell’intervento chirurgico al ginocchio destro al quale si è sottoposto in Finlandia: il numero 2 ATP ora dovrà dedicarsi al recupero, stimato in almeno 3 mesi, per tornare al massimo della forma sul circuito internazionale.

L’azzurro, che manca dai tornei ufficiali dalla finale vinta a Wimbledon nello scorso luglio, è atterrato questa mattina con un volo privato all’aeroporto di Bolzano, dove è stato accolto dal fratello Mark. Sinner, giunto in una zona lontana dalle telecamere, ha così evitato occhi indiscreti.

Il viaggio del tennista altoatesino, però, potrebbe non essere concluso: secondo quanto scritto dall’ANSA, Sinner potrebbe anche non fermarsi in Alto Adige ma proseguire già in giornata per Nizza. L’azzurro inizierà al più presto l’iter per il recupero dall’intervento in vista del rientro in campo.