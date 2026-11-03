Jannik Sinner celebra Zverev: “Due Slam e ora sei numero 1 del mondo. Speriamo di vederci presto”

Alexander Zverev è diventato ufficialmente il trentesimo uomo a potersi vantare dello status di numero 1 del mondo. Il tennista tedesco è balzato al comando del ranking ATP nella giornata di lunedì 2 novembre, scavalcando Jannik Sinner dopo una lunga rincorsa: la lunga assenza del fuoriclasse altoatesino e i due Slam vinti dal teutonico (Roland Garros e US Open) hanno contribuito al ribaltone nelle gerarchie internazionali, con la garanzia che il ribattezzato Sascha chiuderà l’annata agonistica al comando della classifica mondiale.

La ATP ha diffuso un video in cui alcuni big del tennis mondiale si sono congratulati con Alexander Zverev, attualmente impegnato al Masters 1000 di Parigi e poi atteso dalle ATP Finals, il torneo di fine stagione previsto sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Anche Jannik Sinner si è unito al coro di congratulazione rivolte al 29enne, reduce dalla sconfitta rimediata sabato pomeriggio contro l’australiano Alex de Minaur nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna.

Jannik Sinner ha concesso il passaggio di testimone con queste parole: “Ciao Sascha, congratulazioni per questo incredibile anno: due Slam vinti e ora sei il numero uno al mondo, il trentesimo della storia. Congratulazioni a te, alla tua famiglia e a tutto il tuo staff. Goditelo e speriamo di vederci presto. Ciao ciao“.