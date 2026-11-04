Jannik Sinner accende le ATP Finals: sarà presente da spettatore?

Torino aspetta Cobolli, e forse anche Sinner. Il primo ha il pass ormai in tasca, il secondo potrebbe presentarsi comunque, anche se in giacca e cravatta anziché in tenuta da gioco.

A rendere ufficiale la qualificazione del romano è stata la sconfitta di Rafael Jodar ieri al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, battuto in due set da Casper Ruud. Un risultato maturato lontano dal campo di Cobolli, fermo ai box per un problema muscolare, ma decisivo: con il quinto posto nella Race, favorito anche dalla rinuncia del pusterese, il 24enne non può più essere scavalcato da più di tre rivali, qualunque cosa accada nel torneo francese. Salvo imprevisti, diventerà così il sesto azzurro a giocarsi l’atto finale della stagione, quello che un tempo si chiamava “Masters”, dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Sinner e Lorenzo Musetti.

Ed è proprio il nome di Jannik a rendere la vigilia ancora più elettrica. Il giocatore altoatesino aveva già il biglietto in tasca, ma l’infortunio al ginocchio destro l’ha costretto a restare fuori dai giochi. Eppure, tra le cronache, circola con insistenza un’ipotesi suggestiva: quella di vederlo comunque all’Inalpi Arena, da spettatore o da ospite d’onore. Per ora non c’è nulla di ufficiale, né una conferma né una smentita, come riferisce Repubblica, e il tifo resta con il fiato sospeso in attesa di novità.

Il calendario, intanto, non concede deroghe: si parte il 15 novembre, il Round Robin si chiude il 20, sabato 21 vanno in scena le semifinali e domenica 22 la finale. Giorni in cui il pubblico torinese, che per due anni ha visto trionfare Sinner, potrebbe ritrovarlo ancora lì, a pochi passi dal campo, per un saluto che varrebbe quanto un colpo vincente.