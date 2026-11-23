In Friuli per crescere. Ma anche per sognare in grande. Jacopo Larizza, centrale del Tinet Prata di Pordenone, è stato ospite in occasione dell’ultima puntata di Volley Night, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport condotta da Enrico Spada, Luca De Gregorio e Paolo Cozzi, per parlare non solo delle prime partite della sua squadra, che ricordiamo essere una neopromossa in SuperLega, ma anche delle ambizioni future.

A bocce ferme, il giocatore ha parlato della sconfitta rimediata in casa del Padova, squadra che ha battuto i friulani per 3-0: “E’ stata una partita difficile, era un bel banco di prova, abbiamo avuto due partite alla portata con due avversarie di pari livello. Con Padova era un’altra partita alla portata in trasferta, non è andata come volevamo. L’entusiasmo c’era, siamo partiti bene a livello mentale. È mancato qualcosa a livello tecnico ma bisogna fare i complimenti a loro perché hanno fatto una grande partita. A Prata c’è grande entusiasmo, si vede da quanta gente viene al palazzetto, sempre sold out in queste prime giornate. A Padova ci hanno seguito 100 tifosi, c’è moltissimo entusiasmo anche da parte della società che è onorata di partecipare al Campionato forse più bello del mondo. Anche noi giocatori siamo entusiasti e vogliamo regalare grandi emozioni all’ambiente”.

Il centrale ha poi proseguito: “Abbiamo un bel gruppo, anche a livello di coesione dentro e fuori dal campo. Faccio parte dei vecchi della squadra, sicuramente tra quelli che hanno avuto più esperienza. Non è un fardello, non mi condiziona. C’è un gruppo abbastanza giovane, cerco di far valere l’esperienza che ho maturato in questi anni aiutando i più giovani. Abbiamo un allenatore che è super motivato e ci tiene davvero tanto e tiene noi sul pezzo. È qualcosa che non mi pesa più di tanto. Il coach fa tanto di suo. Ho sempre sentito parlare molto bene della società, che è molto seria e si pone degli obiettivi. Fin dai primi giorni ho avuto un totale riscontro: è una neopromossa, è la prima volta che si affaccia alla SuperLega. La società è ben organizzata anche a livello di staff. Mi sto trovando molto bene, c’è un Consiglio di Amministrazione formato da imprenditori che sanno come mandare avanti un’azienda e la trattano come tale. Ci tengono molto. Fanno di tutto per fare le cose bene. Essendo il primo anno servirà qualcosa per migliorare. Adesso però il primo passo per farlo è raggiungere la salvezza, poi si potrà provare a diventare un polo nel Nord-Est”.

A livello personale, Larizza ha descritto il suo ingaggio come una grande occasione: “Quest’anno è molto importante, ho desiderato una situazione in cui potevo avere più continuità. Gli ultimi anni sono stati difficili, a Milano ho patito un infortunio alla caviglia, ma sono cresciuto sotto la guida di Roberto Piazza. Ho capito con lui aspetti della pallavolo che non avevo colto. L’anno scorso ho avuto modo di giocare di più. La stagione di Taranto è stata la migliore, quest’anno siamo partiti bene. Personalmente sono partito bene. Così come tutta la squadra. Si tratta di un’annata molto importante, conosco le mie capacità e grazie al lavoro che facciamo spero di poter raggiungere tutti i miei obiettivi personali. Ma la cosa che mi preme di più è raggiungere la salvezza”.

La prossima sfida sarà un ritorno a casa, a Civitanova: “Ovviamente è una partita che dal punto di vista razionale vale come le altre, ma soggettivamente ha un sapore particolare. Io sono di Macerata, sono cresciuto andando a vedere le partite al Fontescodella, ho fatto tutte le giovanili lì e ho giocato in prima squadra per due volte, con una ho alzato uno scudetto e una Coppa Italia. Giocare con loro è speciale, essendo casa ho anche tanti amici, parenti e fidanzata che sosterrà la squadra al palazzetto, dove ho bellissimi ricordi. Giocatore di riferimento? Essendo stato a Civitanova ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con tanti campioni. Simòn è una persona fantastica che mi ha aiutato, così come lo stesso Anzani che mi è stato d’aiuto-. L’esempio è sempre stato Dragan Stanković, un campione assoluto che gioca ancora. Mi è sempre piaciuta la sua leadership, l’ho vissuto poco perché è stato aggregato l’ultimo anno che ho fatto le giovanili. Un giocatore fenomenale che parla poco ma quando lo fa tutti rispettano le sue parole”.

L’obiettivo della squadra di Larizza, come sappiamo è la salvezza, condiviso con tante altre squadre vicine. Ma qual è quella che il giocatore teme di più? “Dobbiamo ancora affrontare Cisterna, a Monza mancavano uomini importanti. Secondo me più o meno siamo tutti sullo stesso livello, temo Padova perché dopo le prime giornate sembrava fosse indietro, ma vedendo il roster mi sorprendeva vederli attardati. Giocano bene, sono una bella squadra. E le partite in casa sono fondamentali, loro hanno costruito molte salvezze lì, vedo loro come squadra difficile da affrontare”.

Tra i tanti avversari difficili da affrontare spicca McHenry, arruolato a Piacenza, vero peso massimo: “Si affronta Con la speranza che la squadra abbia un’ottima battuta e cercare di tenere più lontana possibile la ricezione avversaria a rete. Bisogna studiarlo, lui è fuori dal comune, attacca il 360, stacca altissimo. L’unica fortuna è che il tempo è più ritardato rispetto al primo tempo normale, hai più tempo. Devi sperare che anche lui commetta qualche errore. Il centrale è un ruolo di sacrificio, Simon spesso era il migliore marcatore. Ogni tanto bisogna lasciarlo far punto e pensare alla palla successiva”.

Tra i sogni nel cassetto c’è, ovviamente, la maglia della Nazionale: “L’azzurro è un sogno che ho. Deve partire da me, devo fare bene per raggiungerlo, so che in questo momento l’Italia ha tanti talenti nel ruolo di centrale. Anche ora che è andato Anzani, adesso ci sono Pardo Mati, Sanguinetti, Gargiulo e tanti altri. Direi che al momento è solo un sogno. Un domani chissà. Devo concentrarmi su Prata e raggiungere la salvezza, poi devo fare bene a livello personale”.

Non è mancato inoltre un commento sulla finale di Supercoppa persa da Civitanova contro Perugia: “Lo sport è così, finisce quando metti a terra l’ultimo pallone. Negli ultimi due set Civitanova ha portato un’energia pazzesca, dall’altra parte della rete c’era una corazzata più rodata di Civitanova anche a livello anagrafico. Negli ultimi anni hanno vinto tutto in continuazione, mi sembrava strano che si arrendesseero, poi sono venuti fuori, la partita è girata anche da un punto di vista mentale. Tifavo Civitanova, l’incontreremo adesso, avrà il dente avvelenato. Non ho visto tante partite della Lube, il centrale è molto bravo e molto giovane, ha ampi margini di miglioramento. È la sua prima esperienza in SuperLega, durante l’anno potrà venire fuori sempre di più”.

Il classe 98 ha poi parlato dei suoi compagni: “Postazione 4? Quest’anno aiutano abbastanza, Lukas Bergmann è un bel bestione, fortuna che faccio due rotazioni in prima linea, è molto attento nelle assistenze, sa farlo bene. Quest’anno non mi posso lamentare dei posti 4. Credo che nella pallavolo di oggi, con un ruolo sempre più rapido e fisico, sia importante avere compagni forti nei laterali. Serve che tutta la linea lavori all’unisono e si aiuti a vicenda. Nooa Marttila? È un ragazzo fantastico, non è di tante parole, si impegna tanto e lavora forte sia in sala pesi che in campo. Ci dà moltissimo equilibrio, il suo fondamentale è la ricezione, ha un’ottima battuta, a volte è più costante altre volte meno. Altre volte fa punto con palle difficili, arriva da un’esperienza in Francia molto buona. L’anno scorso a Monza ho giocato con il fratello. C’è anche un altro fratello più piccolo. Non mi resta che aspettare e giocare anche con lui. Punti per salvarsi? Difficile calcolarlo, servirà vincere più partite possibili. Con il play-out cambia tutto, servirà essere nei play-off”.