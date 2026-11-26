Ci sono atleti che, una volta scesi dalla bicicletta, continuano a pedalare in un’altra veste, animati dalla stessa passione e dalla stessa ambizione che li hanno accompagnati nel corso della loro carriera. Ivan Basso è uno di questi. Due Giri d’Italia conquistati (2006 e 2010), due podi al Tour de France (terzo nel 2004 e secondo nel 2005) e una carriera agonistica giunta al termine nel 2015, l’anno in cui, durante la Grande Boucle, gli venne diagnosticata una neoplasia testicolare. Da allora, il varesino classe 1977 ha intrapreso una nuova sfida al fianco di Alberto Contador, dando vita a un progetto cresciuto stagione dopo stagione, passato attraverso l’esperienza della Eolo-Kometa e oggi rappresentato dal Team Polti VisitMalta. In un ciclismo italiano che fatica a ritrovare una propria centralità nel panorama internazionale, Basso ha scelto di investire sui giovani, sulla loro formazione e sulla costruzione di una realtà capace di valorizzare il talento, senza necessariamente rincorrere la precocità che caratterizza il ciclismo moderno. Un progetto costruito dalle fondamenta, che si appresta ora ad aprire un nuovo capitolo attraverso l’alleanza strategica con il Team Ukyo. La sostenibilità economica delle squadre, il rapporto con gli sponsor, la maturazione dei giovani, la competitività del movimento italiano e le prospettive future: con Ivan Basso abbiamo affrontato diversi temi che invitano a riflettere sulla direzione che sta prendendo il ciclismo contemporaneo, attraverso lo sguardo di chi lo ha vissuto prima da protagonista in bicicletta e oggi dietro una scrivania.

Dopo la fusione con il Team Ukyo, come si chiamerà la squadra nel 2027? La licenza resterà italiana?

“Più che di una fusione, parlerei di un’alleanza strategica tra due realtà appartenenti a categorie differenti, una Professional e una Continental, che hanno espresso entrambe un eccellente rendimento. Molto spesso, quando ci siamo ritrovati a correre insieme, siamo stati protagonisti nelle stesse competizioni ed è proprio in quelle occasioni che sono nati i primi dialoghi con Alberto Volpi, che conosco dai tempi della Fassa Bortolo. L’obiettivo è costruire un progetto ancora più importante, partendo da una riflessione di natura strategica, prima ancora che economica. Parliamo di due squadre con individualità importanti e metodologie di lavoro molto simili. Il nome non è ancora stato definitivamente stabilito. Stiamo dialogando con diverse realtà e da circa sei mesi collaboriamo a stretto contatto con un’importante agenzia, che ci permette di interfacciarci anche con aziende che per noi, autonomamente, sarebbe complicato avvicinare. Sia il nostro dipartimento interno sia l’agenzia stanno lavorando in questa direzione. A mio modo di vedere, il ciclismo è cambiato: ogni azienda ha le proprie strategie e le proprie tempistiche, pertanto non è da escludere che nuovi partner possano entrare anche a stagione in corso. Non abbiamo ancora definito il nome perché confidiamo di ricevere risposte su alcuni fronti sui quali lavoriamo da anni. Quel che è certo, però, è che la squadra dispone delle coperture finanziarie necessarie per sostenere tutti i costi. Un incremento del budget cambia inevitabilmente le prospettive, la composizione dell’organico e, di conseguenza, il calendario. Come società, tuttavia, non ragioniamo esclusivamente sulla disponibilità economica immediata, quanto sulla solidità complessiva del progetto nel medio-lungo periodo. È questo che ci consente di sottoscrivere contratti pluriennali con corridori nei quali intravediamo un potenziale importante. Per quanto riguarda la licenza, è italiana e tale resterà. La nostra è una squadra nata in Italia, con un’anima anche spagnola grazie alla presenza della famiglia Contador. Per anni siamo stati sostenuti prevalentemente da sponsor italiani, io sono italiano e abbiamo valorizzato corridori del nostro Paese come Davide Piganzoli e Ludovico Crescioli. Al di là della registrazione, credo che la nostra identità sia stata espressa chiaramente anche attraverso il lavoro svolto e i risultati ottenuti, che ci hanno portato a essere la migliore squadra italiana”.

Dopo aver dato tantissimo al ciclismo italiano, soprattutto alla fine degli anni Novanta, lo sponsor Polti ha lasciato nuovamente il ciclismo dopo il triennio con voi…

“Abbiamo fatto tante cose insieme. È stato speciale vedere Polti tornare nel ciclismo e altrettanto speciale è stato il percorso di crescita condiviso in questi tre anni. Tutti i percorsi hanno un inizio e una fine, ma credo che la particolarità di questa esperienza sia stata quella di aggiungere un ulteriore tassello a una storia che era già bellissima. Il collegamento con il passato ha rappresentato qualcosa di straordinario: abbiamo abbracciato la memoria di ciò che Polti aveva rappresentato per il ciclismo, cercando al tempo stesso di proiettarla nel futuro. È stata un’esperienza fantastica, tanto sotto il profilo professionale quanto sotto quello umano, sia con l’azienda sia con la famiglia Polti. Se dovessi individuare una giornata capace di racchiudere il significato di questi tre anni, sceglierei la tappa di Milano del Giro d’Italia 2026, nella quale abbiamo conquistato un secondo e un quarto posto, con Mirco Maestri e Mattia Bais. Dietro quei piazzamenti c’erano tanti significati e messaggi, anche molto sottili, che andavano ben oltre il semplice risultato sportivo”.

Che bilancio tracci della stagione 2026?

“Se ragiono in funzione delle aspettative iniziali e degli obiettivi che ci eravamo prefissati, posso dire che siamo riusciti a fare ciò che dovevamo. Abbiamo espresso un rendimento costante nell’arco dell’intera stagione, con Giovanni Lonardi e Ludovico Crescioli che sono stati i corridori capaci di esprimersi al meglio, andando anche oltre le aspettative. Nel ciclismo, però, esattamente come accade nelle aziende, bisogna avere sempre la volontà di crescere e migliorarsi. Non ci si può soffermare troppo a lungo su ciò che si è fatto, indipendentemente dal fatto che i risultati siano stati positivi o negativi. Tra poco inizierà una nuova stagione e bisogna essere capaci di archiviare quella precedente, facendo tesoro di quanto costruito e ponendosi nuovi obiettivi”.

La vostra squadra si conferma un ideale trampolino di lancio per i giovani: l’ultimo è stato Ludovico Crescioli. Quale futuro vedi per lui?

“Vedo un futuro importante per Ludovico, anche in virtù del percorso graduale attraverso il quale è arrivato a questo punto. Non appartiene a quella ristretta cerchia di giovani predestinati ai quali tutti fanno la corte fin da giovanissimi. È un corridore che ha costruito la propria crescita nel tempo e io, anche per quella che è stata la mia esperienza personale, credo molto in questo tipo di percorso, senza fretta e senza la necessità di bruciare le tappe. Crescioli ha raggiunto una solidità importante, non soltanto dal punto di vista agonistico, ma anche sotto il profilo mentale. Molto spesso si tende a valutare un atleta esclusivamente sulla base dei risultati o delle prestazioni, dimenticando quanto conti la testa. Credo che oggi la componente mentale sia fondamentale, soprattutto per riuscire a resistere e a superare quei momenti nei quali il fisico non risponde come vorresti. Ludovico il prossimo anno partirà da un livello superiore, ma c’è un’altra caratteristica che ritengo particolarmente importante: ha l’istinto della vittoria. Non è semplicemente un corridore che sa andare forte, è un corridore che sa vincere. Credo che sarà un atleta capace di vincere molto nel corso della propria carriera. È una qualità che non appartiene a tutti, un istinto particolare che completa il profilo di un corridore”.

Avete coltivato anche un certo Davide Piganzoli, in cui tu hai sempre creduto tantissimo. Adesso pensi sia pronto per giocarsi un Grande Giro?

“Assolutamente sì. A mio modo di vedere, oggi Davide è il corridore italiano più forte che abbiamo in prospettiva Grandi Giri, perché è quello che meglio riesce a coniugare le qualità in salita con quelle a cronometro. Il grande salto di qualità lo ha compiuto quest’anno, attraverso le esperienze al Giro d’Italia e al Tour de France. Queste due competizioni hanno rappresentato un passaggio fondamentale nella sua maturazione e hanno messo un timbro sulla seconda parte della stagione, nella quale è riuscito anche a vincere. “Piga” è un atleta che ritengo già pronto per poter vincere un Grande Giro. Chiaramente, molto dipenderà anche dalla squadra e dal contesto nel quale si troverà a correre”.

In vista della prossima stagione avete puntato su Nicolò Garibbo: un esempio di come ogni corridore sia diverso e necessiti dei corretti tempi di maturazione?

“Garibbo è un corridore che voglio scoprire. Quello che sappiamo, anche grazie ad Alberto Volpi, è che si tratta di un atleta estremamente professionale e siamo convinti di poter contribuire al suo processo di crescita. Non vorrei, però, esprimere valutazioni prima di aver avuto la possibilità di conoscerlo approfonditamente e di vederlo lavorare all’interno della nostra struttura. Lo stesso discorso vale per Iacomoni, un altro atleta proveniente dal Team Ukyo. Credo che entrambi abbiano le caratteristiche per inserirsi molto bene nel nostro contesto”.

Con il proliferare delle Development delle World Tour, quanto è diventato complesso per le Professional investire sui giovani più interessanti, magari abbagliati dalle grandi squadre?

“Nell’ultimo triennio ho riscontrato parecchie difficoltà nell’avviare un dialogo con i giovani corridori più forti. Da Crescioli in poi è diventato particolarmente complesso. Quest’anno, tuttavia, ho percepito un cambiamento. Non saprei indicarne con precisione le ragioni, ma qualcosa si sta muovendo. Entrare in una squadra come la nostra sta tornando a rappresentare una delle prime scelte per quei corridori che desiderano crescere attraverso un percorso adeguato, prima di compiere il grande salto. Abbiamo iniziato a collaborare con la Technosylva, formazione spagnola Under 23 che diventerà la nostra squadra di riferimento, attraverso un’attività per certi versi simile a quella che svolgevano realtà come negli anni hanno fatto la Zalf o la Colpack. L’obiettivo è offrire ai ragazzi un percorso di crescita strutturato. Un esempio interessante è rappresentato dai gemelli Bessega, che hanno trascorso con noi i primi due anni da Under23, per poi disputare il terzo alla Biesse, una squadra che ritengo eccellente dal punto di vista della formazione dei corridori e quest’anno sono da noi per il loro quarto anno da Under23. Al momento non hanno suscitato un particolare interesse da parte delle formazioni WorldTour, ma sono quasi convinto che, a metà della prossima stagione, ci saranno squadre della massima categoria interessate a loro”.

Il sogno di diventare una squadra World Tour è ancora vivo oppure questa è la dimensione più congeniale per la squadra?

“I sogni è meglio lasciarli stare, perché poi rischiano di rimanere nei cassetti. La nostra è un’azienda a tutti gli effetti, con budget da rispettare e bilanci da far quadrare. Credo che questo sia un momento nel quale sia particolarmente importante costruire un percorso. E costruire un percorso non significa sognare, ma lavorare con le logiche e la professionalità di un’azienda che vuole continuare a crescere”.