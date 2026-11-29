Domenica 29 novembre, a partire dalle ore 15:00 e sul campo indoor della BolognaFiere Arena, andrà in scena la finale di Coppa Davis 2026 tra Italia e Spagna. A dodici mesi di distanza dalla sfida del 2025, le due nazionali si ritrovano di fronte in un duello carico di significati storici e tecnici per la conquista dell’Insalatiera.

L’Italia guidata da capitan Filippo Volandri scende in campo con l’obiettivo di scrivere una pagina leggendaria di questo sport: giunti alla quarta finale consecutiva dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025, gli azzurri inseguono uno storico poker che manca nell’albo d’oro dai tempi degli Stati Uniti nel 1971.

Sul fronte opposto, la Spagna cerca la rivincita per cancellare la sconfitta dello scorso anno e vuole chiudere nel migliore dei modi il ciclo di David Ferrer, pronto a lasciare la panchina iberica proprio al termine di questa sfida, provando inoltre ad accorciare il bilancio dei precedenti diretti che vede attualmente l’Italia avanti per 8-6.

Il cammino verso la finale di Bologna ha raccontato due storie molto diverse per le protagoniste. Gli azzurri hanno dovuto lottare fino all’ultimo respiro sia nei quarti contro la Corea del Sud sia nella semifinale di venerdì contro la Cechia, risolta per 2-1 soltanto al tie-break del terzo set nel doppio decisivo giocato da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

Molto più lineare invece il percorso della formazione spagnola, capace di superare l’Austria ai quarti e di liquidare la Gran Bretagna in semifinale già al termine dei due singolari con un netto 2-0.

Sul piano tecnico e delle formazioni, il confronto promette scintille pur mantenendo alcune incognite della vigilia. Ancora priva di Jannik Sinner e alle prese con le non perfette condizioni di Matteo Berrettini — fermato in semifinale da un fastidio al gomito destro — l’Italia si affida alla classe di Lorenzo Musetti, alla grinta di Flavio Cobolli e alla solidità del doppista Andrea Vavassori, completando la rosa con Luciano Darderi.

La Spagna risponde schierando il suo uomo simbolo, Carlos Alcaraz: reduce dal trionfo alle Nitto ATP Finals di Torino e alla sua prima finale di Coppa Davis in carriera, il fuoriclasse murciano guida una squadra che può contare anche sull’ottimo momento di forma di Rafael Jódar, in grandissima ascesa nel massimo circuito internazionale in questo 2026.

Il programma di domenica 29 novembre prevede l’inizio delle ostilità alle ore 15:00 con il primo singolare tra i numeri due delle rispettive nazionali (probabile sfida tra Musetti e Jódar), seguito dal big match tra i numeri uno (Cobolli contro Alcaraz probabilmente) e dall’eventuale doppio decisivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, finale della Coppa Davis 2026. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv su Rai 1 HD e SuperTennis HD; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+ e RaiPlay; garantita la DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

FINALE COPPA DAVIS 2026 OGGI

Domenica 29 novembre

15:00 Italia vs Spagna alla BolognaFiere Tennis Arena di Bologna – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD.

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 15:00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA FINALE ITALIA-SPAGNA COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Rai 1 HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+ e RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.