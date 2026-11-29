Siamo giunti al momento della verità. L’Italia, detentrice del titolo e vincitrice delle ultime tre edizioni, affronta la Spagna a Bologna nella finale della Coppa Davis 2026. La formazione azzurra sembra spacciata nelle quote che i book-makers propongono per l’evento.

Gli azzurri hanno conquistato la finale grazie al doppio decisivo, mentre la compagine iberica ha guadagnato il pass per l’ultimo atto della manifestazione dominando la semifinale contro la Gran Bretagna e sembra partire in netto vantaggio per la presenza di Rafael Jodar e Carlos Alcaraz.

I due capitani possono effettuare le brave scelte fino a un’ora prima dall’inizio del singolare di apertura, sembra però probabile ipotizzare la conferma degli schieramenti annunciati. Gli azzurri affidano, in gran parte, le proprie speranze a una grande prestazione di Lorenzo Musetti per poi giocarsi il tutto per tutto nell’eventuale doppio decisivo. Il compito che attende Flavio Cobolli sembra decisamente improbo.

Il quadro presentato si riflette nelle quote proposte dalle diverse agenzie. Snai quota il successo della Spagna a 1,30, mentre la vittoria dell’Italia vale 3,25. Sisal si allinea alle quote offerte da Snai ribadendo il ruolo di netta favorita della compagine iberica.