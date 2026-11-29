Tracollo dell’Italia in Serbia. Era facile prevedere che la squadra di casa, a Belgrado, avrebbe spinto sull’acceleratore, ma la differenza tra gli uomini di Dusan Alimpijevic e quelli di Luca Banchi, per quel che si vede all’Aleksandar Nikolic Hall (cioè l’ex Pionir) è tanta, tantissima. Finisce 102-76 con gli azzurri che, pur col piglio giusto nei minuti iniziali, finiscono poi travolti da un’onda infinita. Marko Guduric è inafferrabile con 27 punti per i serbi, top scorer azzurro Nico Mannion con 17. Gli azzurri sono ora raggiunti dalla Lituania, ma sono ancora padroni del proprio destino: con due vittorie a febbraio, contro Bosnia-Erzegovina e Turchia, sono certamente in Qatar.

Pronti via, e Guduric inizia subito a colpire da oltre l’arco, solo che l’Italia in qualche modo si presenta bene trovando buone cose vicino a canestro soprattutto da Diouf. Dal 10-10, però, arriva ed è fortissima la sfuriata serba. O meglio, praticamente solo di un monumentale Guduric, che in un lampo i 12 punti di divario li crea. Dopo questa sua sfuriata, arriva la tripla di Veronesi a interromperla, qualcosa la squadra azzurra riesce a recuperarla, ma con Avramovic che va in penetrazione è 26-17 Serbia.

Guduric, però, non è solo: lo aiutano Marinkovic e Avramovic e con loro la Serbia se ne va sul 34-19. L’Italia cerca ancora un rientro, grazie a uno 0-8 a trazione Spissu-Veronesi con Diouf come ulteriore opzione offensiva. Da qui, però, arriva un’altra fiammata della Serbia con Petrusev che stavolta diventa il protagonista del caso, infilando dieci punti in un amen. Lo segue Micic, Serbia a +20 e situazione che, alla fine dei conti, è di 52-33 a metà gara.

Si rientra in campo con l’Italia che prova a darsi una scossa al ritorno dagli spogliatoi, ma Smailagic da tre ricaccia indietro la squadra azzurra dopo un tecnico fischiato a Banchi con annesso libero di Guduric. L’Italia cerca di risalire, ma lo fa in modo lento e lasciando tanti punti, tra liberi e azioni di variabile costruzione, per strada. La Serbia non si fa pregare, mantiene il piede sull’acceleratore con Smailagic e Avramovic, poi accelera anche Micic e a fine terzo quarto è 69-49.

L’ultimo quarto, se ancora ce ne fosse bisogno, diventa semplicemente un momento nel quale la pallacanestro non c’è più. O meglio, c’è per la Serbia, mentre l’intensità degli azzurri inevitabilmente scende, e non poco, come si vede da tanti dettagli sparsi qui e là per le ultime fasi. I padroni di casa ampliano in modo considerevole il loro vantaggio e chiudono la pratica sul 102-76.

SERBIA-ITALIA 102-76

SERBIA – Plavsic 6, Dangubic 4, Petrusev* 14, Marinkovic 5, Lucic*, Dobric 3, Smailagic* 18, Micic* 14, Guduric* 27, Tanaskovic 2, Davidovac ne, Avramovic 9. All. Alimpijevic

ITALIA – Spissu 2, Mannion* 17, Candi 5, Tonut* 1, Ricci* 7, Baldasso 8, Alibegovic 6, Diouf* 15, Veronesi 5, Akele 2, Emejuru 3, Pajola* 5. All. Banchi