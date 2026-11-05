Italia-Slovacchia oggi, Qualificazioni Europei pallamano 2028: orario, tv, programma, streaming

La nazionale italiana di pallamano è pronta a inaugurare un nuovo cammino. La squadra di Bob Hanning guarda all’inizio delle qualificazioni agli Europei pallamano 2028, che avverrà oggi.

In questo giovedì 5 novembre infatti, gli azzurri saranno chiamati a ospitare la Slovacchia in un incontro valido per la prima giornata del Gruppo 7 di qualificazione, che comprende anche la Germania e il Belgio. La sfida contro gli est europei si terrà al Pala San Giacomo di Conversano (Bari), con inizio alle 19.30.

Sarà fondamentale per Parisini e compagni partire bene, anche perché il 7 novembre l’Italia sarà poi di scena in Belgio per la seconda partita del calendario della pool: un raggruppamento dove solo le prime due squadre avranno la certezza di staccare il pass per il torneo continentale.

La gara fra Italia e Slovacchia, valida per la prima giornata del Gruppo 7 delle qualificazioni agli Europei 2028 di pallamano, inizierà alle ore 19.30 al Pala San Giacomo di Conversano. La sfida sarà visibile in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Mix e in streaming gratuito il canale Youtube di Sky Sport e in abbonamento sulle piattaforme NOW e Sky Go. OA Sport, inoltre, vi offrirà la Diretta LIVE testuale dell’evento per non perdervi neppure un gol del duello.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO OGGI

Giovedì 5 novembre



Ore 19.30 Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Sky Sport Mix

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO 2028: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Mix

Diretta streaming: Youtube Sky Sport (Gratis), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport