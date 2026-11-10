Italia-Kosovo oggi, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028: orario, tv, programma, streaming

Oggi, alle ore 20:00, la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il Kosovo nella terza sfida del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028. A Barletta, gli azzurri allenati da Salvo Samperi andranno a caccia del terzo successo consecutivo.

Percorso netto, finora, per la compagine tricolore, pur con tanta sofferenza. Sono state partite complesse quelle affrontate finora dalla selezione nostrana contro la Georgia e il Kosovo.

Si parla di vittorie di misura e col cuore in gola: 3-2 contro i georgiani e 4-3 contro i kosovari venerdì 6 novembre. A Pristina, nel secondo match del Gruppo 10, sono arrivati tre punti d’oro. Un risultato che ha permesso agli uomini di Samperi di restare a punteggio pieno e prendere la testa in solitaria del girone.

Si vorrà replicare in terra pugliese, tra le mura amiche, contro i kosovari per ribadire il concetto. L’obiettivo è centrare un risultato positivo, in modo da assicurarsi aritmeticamente il passaggio al turno Elite di queste qualificazioni ai Mondiali del 2028.

La partita tra Italia e Kosovo, valida per il Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028 di calcio a 5, andrà in scena quest’oggi a Barletta (ore 20:00). La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-KOSOVO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO A 5 2028

Martedì 10 novembre

Ore 20:00 Italia vs Kosovo a Barletta – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA ITALIA-KOSOVO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO A 5 2028: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport