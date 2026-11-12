Su che canale Italia-Francia stasera in tv, Nations League calcio: orario, probabili formazioni, streaming

Oggi, giovedì 12 novembre, Italia e Francia si sfideranno allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano per la quinta e penultima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League 2026-2027 di calcio. Una partita che rappresenta un crocevia fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale e per la conquista del primo posto nel girone.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI CALCIO DALLE 20.45

Nella cornice di un San Siro prossimo al tutto esaurito, con oltre 57.000 biglietti già staccati per la 65ª gara della Nazionale a Milano, gli azzurri di Roberto Mancini cercano una vittoria pesante per invertire anche il trend negativo recente nello stadio milanese.

La classifica vede attualmente la Francia di Zinédine Zidane al comando da imbattuta a quota 10 punti (frutto di 3 vittorie e 1 pareggio, con 7 gol fatti e 2 subiti), seguita dall’Italia al secondo posto con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, 8 reti segnate e 5 incassate). Alle loro spalle insegue il Belgio con 6 punti, mentre la Turchia chiude la graduatoria ancora ferma a zero. I calcoli per il passaggio del turno sono chiari: l’Italia staccherà il pass matematico per i quarti di finale già giovedì sera se batterà i transalpini e contemporaneamente il Belgio non vincerà contro la Turchia. Inoltre, un successo permetterebbe agli azzurri di agganciare i Bleus in vetta al raggruppamento, rimandando il verdetto definitivo agli ultimi novanta minuti di domenica 15 novembre, quando l’Italia farà visita al Belgio a Bruxelles.

Il match promette scintille anche alla luce del vibrante pareggio per 1-1 maturato all’andata il 2 ottobre allo Stade de France di Saint-Denis, quando al vantaggio francese su punizione di Michael Olise rispose Alessandro Bastoni nella ripresa. Rispetto a quella gara, Zidane ritrova dal primo minuto Kylian Mbappé al centro del tridente offensivo affiancato da Olise e Doué, ma deve fare i conti con diverse assenze pesanti: oltre allo squalificato Dayot Upamecano, espulso proprio nel finale della sfida di Parigi, hanno dovuto dare forfait per infortunio anche Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram e Pierre Kalulu. Dall’altra parte, Mancini — che ha dovuto rinunciare all’indisponibile Nicolò Zaniolo aggiungendo alla lista Federico Gatti — orienta la sua Italia verso un 4-3-3 dinamico che unisce l’esperienza dei senatori alla freschezza dei tanti giovani convocati, tra cui i debuttanti Alphadjo Cisse e Mattia Liberali.

Davanti a Gianluigi Donnarumma la linea difensiva dovrebbe essere composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori, mentre in mezzo al campo Barella e Tonali si preparano a guidare la manovra insieme a uno tra Fagioli e Frattesi. In attacco, Pio Esposito è il punto di riferimento centrale, con Sebastiano Esposito e Cambiaghi favoriti sugli esterni.

La sfida tra Italia e Francia sarà visibile gratuitamente per tutti i tifosi italiani grazie alla copertura del servizio pubblico. Su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre); in streaming su RaiPlay, fruibile gratuitamente via browser da PC e Mac oppure scaricando l’applicazione ufficiale su smartphone, tablet e Smart TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-FRANCIA OGGI NATIONS LEAGUE 2026

Giovedì 12 novembre

Ore 20:45 Italia vs Francia allo Stadio San Siro di Milano – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. CT: Roberto Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaïre-Emery, Jacquet, Lacroix, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. CT: Zinédine Zidane.