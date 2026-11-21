Proseguirà oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.40, il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa contro le Fiji, nella sfida che si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FIJI DI RUGBY DALLE 17.40

Il XV titolare dell’Italia vedrà, rispetto alla squadra sconfitta dall’Argentina, solamente due cambi: ancora dall’inizio Allan ad estremo, con Ioane e Capuozzo alle ali, mentre la coppia di centri sarà formata ancora da Odogwu e Marin, invece in mediana partiranno Domingo Miotti, all’esordio assoluto, e Varney.

In terza linea ci saranno Lorenzo Cannone, Zuliani e Vintcent, mentre Ortombina, che torna dal 1′, e Niccolò Cannone comporranno la seconda linea, invece in prima linea con capitan Nicotera ci saranno sempre Ferrari e Fischetti. In panchina Lucchesi, Hasa, Riccioni, Ruzza, Opoku, Locatelli, Alessandro Garbisi e Mori.

Per il match della sesta giornata del Nations Championship 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026 OGGI

Sabato 21 novembre

17.40 Italia-Fiji – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-FIJI

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Domingo Miotti, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Alessandro Ortombina, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (C), 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Muhamed Hasa, 18 Marco Riccioni, 19 Federico Ruzza, 20 Enoch Opoku Gyamfi, 21 Samuele Locatelli, 22 Alessandro Garbisi, 23 Federico Mori.

Fiji: 15 Ponipate Loganimasi, 14 Selestino Ravutaumada, 13 Setareki Bituniyata, 12 Josua Tuisova, 11 Jiuta Wainiqolo, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Nathan Hughes, 7 Kitione Salawa, 6 Mesake Vocevoce, 5 Isoa Nasilasila, 4 Setareki Turagacoke, 3 Luke Tagi, 2 Tevita Ikanivere (C), 1 Peni Ravai. A disposizione: 16 Zuriel Togiatama, 17 Vilikesa Nairau, 18 Marika Parker, 19 Joseva Tamani, 20 Etonia Waqa, 21 Terio Tamani, 22 Caleb Muntz, 23 Iosefo Masi.