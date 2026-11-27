Si chiuderà oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 17.40, il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa contro le Fiji, nella finale per l’11° posto che si giocherà all’Allianz Stadium di Twickenham.

Il XV titolare dell’Italia vedrà, rispetto alla squadra sconfitta sabato scorso sempre dalle Fiji, ben cinque cambi: partirà dall’inizio Allan ad estremo, con Ioane e Capuozzo alle ali, mentre la coppia di centri sarà formata da Mori e Marin, invece in mediana inizieranno Paolo Garbisi e Varney.

In terza linea ci saranno Opoku-Gyamfi, Zuliani e Vintcent, mentre Ruzza e Niccolò Cannone comporranno la seconda linea, invece in prima linea con Fischetti e Riccioni ci sarà Di Bartolomeo. In panchina Nicotera, Nemer, Neculai, Zambonin, Lorenzo Cannone, Ortombina, Fusco ed Odogwu.

Per il match valido per la finale per l’11° posto del Nations Championship 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Venerdì 27 novembre

17.40 Italia-Fiji – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD e Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-FIJI

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Federico Mori, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Enoch Opoku Gyamfi, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone (C), 3 Marco Riccioni, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Ivan Nemer, 18 Ion Neculai, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Alessandro Ortombina, 22 Alessandro Fusco, 23 Paolo Odogwu.

Fiji: 15 Ponipate Loganimasi, 14 Jiuta Wainiqolo, 13 Iosefo Masi, 12 Vinaya Habosi, 11 Peni Asi Dakuwaqa, 10 Caleb Muntz, 9 Terio Tamani, 8. Kitione Salawa, 7 Elia Canakaivata, 6 Mesake Vocevoce, 5 Isoa Nasilasila (C), 4 Setareki Turagacoke, 3 Inoke Ravuiwasa, 2 Peniami Narisia, 1 Vilikesa Nairau. A disposizione: 16 Tevita Ikanivere, 17 Peni Ravai, 18 Luke Tagi, 19 Joseva Tamani, 20 Etonia Waqa, 21 Frank Lomani, 22 Isikeli Rabitu, 23 Sireli Maqala.