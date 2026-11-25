A Bologna è arrivato il grande giorno del tanto atteso esordio dell’Italia, che scenderà in campo per giocare il proprio tie dei quarti di finale della Coppa Davis 2026 di tennis oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 16.00: gli azzurri, detentori del trofeo, avendo vinto le ultime tre edizioni, nel 1° turno ad eliminazione diretta sfideranno la Corea del Sud.

In palio il pass per la semifinale contro la Cechia, che ha battuto il Canada per 2-0. Il format è quello già visto ieri, che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv dei quarti di finale tra Italia e Corea del Sud della Coppa Davis 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming gratuita in esclusiva sarà disponibile su SuperTennis+ e sito di SuperTennis, infine la Diretta Live testuale di tutti i match tra Italia ed Corea del Sud sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2026

Mercoledì 25 novembre

16.00 Quarti di finale, Italia – Corea del Sud – Diretta tv in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD.

Diretta streaming: gratuita in esclusiva su SuperTennis+ e sito SuperTennis.

Diretta Live testuale: OA Sport.