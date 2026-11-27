A Bologna il tabellone dell’edizione 2026 della Final Eight della Coppa Davis di tennis si è allineato alle semifinali: nella prima giornata dei quarti di finale la Cechia ha eliminato il Canada per 2-0, mentre il giorno successivo l’Italia ha superato la Corea del Sud per 2-1. La sfida tra le due compagini sarà in programma oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 16.00.

In palio ci sarà il pass per la finale della competizione, contro la vincente di Gran Bretagna-Spagna. Il format è quello già visto nei giorni scorsi, che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv della semifinale tra Italia e Cechia della Coppa Davis 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD e Rai 1 HD, mentre la diretta streaming gratuita sarà disponibile su SuperTennis+, sito di SuperTennis e Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match tra Italia ed Cechia sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2026

Venerdì 27 novembre

16.00 Semifinale, Italia – Cechia – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Rai 1 HD.

Diretta streaming: SuperTennis+, sito di Supertennis.tv e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.