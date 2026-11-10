Italia-Argentina, Nations Championship rugby 2026: orario, tv, programma, streaming

Una settimana dopo il pesante ko contro il Sudafrica, l’Italia del rugby è subito richiamata in campo. Sabato 14 novembre gli azzurri di Gonzalo Quesada ospitano allo Stadio Luigi Ferraris di Genova l’Argentina, nella quinta giornata del Nations Championship 2026. Per entrambe le squadre è l’occasione di cancellare una brutta prestazione: gli azzurri hanno perso 66-7 a Torino contro gli Springboks, mentre i Pumas sono stati travolti 42-12 a Dublino dall’Irlanda.

All’Allianz Stadium l’Italia ha pagato un primo tempo di altissimo livello dei campioni del mondo, andati al riposo sul 45-0. Nella ripresa la squadra ha reagito, ha avuto più possesso e ha trovato la prima meta in Nazionale di Federico Ruzza, ma il divario è rimasto pesante. Nel dopo gara Quesada ha parlato di “cose che oggi non hanno funzionato”, in particolare il gioco al piede e i calci di liberazione, e ha ricordato che restano ancora tre occasioni importanti. Il capitano Nicotera ha invitato a ripartire dai punti di forza, a cominciare dalla mischia.

Anche l’Argentina arriva in Liguria dopo una sconfitta pesante. Nella gara d’esordio del tour europeo, venerdì 6 novembre all’Aviva Stadium, la squadra di Felipe Contepomi ha avuto un avvio promettente, ma è stata poi superata dalla potenza degli avanti irlandesi e ha pagato errori e infrazioni. Per i Pumas, dopo l’Italia resta ancora la sfida con la Francia, ultimo impegno della fase regolare. Per gli azzurri sarà una gara da non sbagliare davanti al pubblico di casa, anche in vista dell’appuntamento con le Fiji del 21 novembre a Udine.

Il match tra Italia e Argentina vedrà il calcio d’inizio alle ore 12.40. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e gratuitamente su tv8.it. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Sabato 14 novembre

Ore 12:40 Italia-Argentina – Diretta tv su Sky Sport e in chiaro su TV8

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA RUGBY NATIONS CHAMPIONSHIP 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), TV8 (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, tv8.it (gratis)

Diretta Live testuale: OA Sport