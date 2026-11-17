Le Finali della World Boxing Cup si disputeranno a Tashkent (Uzbekistan) da giovedì 26 novembre a venerdì 4 dicembre. Si tratta degli atti conclusivi della competizione organizzata dalla Federazione Internazionale e riservata ai pugili dilettanti, una manifestazione su scala mondiale che assume un certo interesse lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia sarà presente all’evento con cinque atleti, desiderosi di mettersi in luce e di chiudere al meglio la stagione, dopo che il Bel Paese non è riuscito a conquistare medaglie agli Europei. Ad andare a caccia di un piazzamento degno di nota saranno Gabriele Guidi Rontani (70 kg, tra l’altro impegnato con il talent show Amici), Paolo Caruso (90 kg), Martina Vassallo (51 kg), Sirine Charaabi (54 kg) e Melissa Gemini (75 kg).

CONVOCATI FINALS WORLD BOXING CUP

Gabriele Guidi Rontani (70 kg)

Paolo Caruso (90 kg)

Martina Vassallo (51 kg)

Sirine Charaabi (54 kg)

Melissa Gemini (75 kg)