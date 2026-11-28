Snowboard
Italia a secco nel PGS maschile di Ruyi: l’eterno Roland Fischnaller ai piedi del podio
L’Italia resta a secco nel PGS maschile che inaugura la Coppa del Mondo. Sulle nevi di Snow Ruyi, in Cina, l’eterno Roland Fischnaller, il migliore degli azzurri, si ferma ai piedi del podio nella gara che viene vinta dallo svizzero Dario Caviezel.
L’azzurro, dopo aver perso la semifinale per 42 centesimi contro il futuro vincitore di giornata, commette un errore nella parte alta della Small Final e deve arrendersi nei confronti dell’austriaco Andreas Prommegger, che conquista il gradino più basso del podio.
Lo svizzero Dario Caviezel completa la sua giornata trionfale grazie al successo nella Big Final contro l’austriaco Benjamin Karl, secondo al traguardo con un distacco di 20 centesimi nei confronti dello scatenato elvetico.
Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Aaron March. L’azzurro deve capitolare al cospetto del quotato connazionale Roland Fischnaller, che s’impone con 28 centesimi di margine. Sorte identica per Daniele Bagozza. Nell’ultima serie del primo turno ad eliminazione diretta il polacco Oskar Kwiatkowski batte l’italiano con 2.65 di vantaggio.