Isner è lapidario sul servizio di Alcaraz: “Non rientra nemmeno tra i primi dieci del circuito”

Carlos Alcaraz, dal momento del suo rientro in campo avvenuto negli US Open, ha già conquistato tre titoli, i tornei ATP 500 di Tokyo e Vienna e il Masters 1000 di Parigi, certificando il suo ritorno ai massimi livelli. Il quadro non è però ancora completo perché il servizio, dopo l’infortunio al polso, sta creando più di una difficoltà al fuoriclasse iberico.

John Isner, nell’ultima puntata del podcast Nothing Major, si è soffermato sul colpo dello spagnolo analizzandone i margini di crescita. Il big server americano ha sottolineato come al momento questo non rientri nemmeno nelle prime dieci posizioni del circuito.

Sulle possibilità di migliorare il servizio attuale: “Può migliorare. Il suo servizio può ancora essere migliore. Penso che abbia ancora ampi margini di miglioramento. Abbiamo visto come Novak Djokovic ha migliorato il suo servizio nella parte finale della sua carriera, facendo un incredibile salto di qualità”.

Il giudizio sul servizio dell’iberico e sulle sue straordinarie qualità: “Per quanto incredibile sia Carlos, il suo servizio non è nemmeno lontanamente tra i primi dieci del circuito. Quando lo guardi colpire da fondo campo, però, ti chiedi: ‘Non è possibile che qualcuno possa giocare a tennis meglio di lui’ “.