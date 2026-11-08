Isack Hadjar: “Felice del terzo posto, ma potevo commettere meno errori”

Isack Hadjar si è piazzato sul gradino più basso del podio in occasione del GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 appena terminato questo fine settimana presso il mitologico circuito di Interlagos. Buona prova del francese, il quale si è ben destreggiato in una gara difficile soprattutto per le condizioni della pista, complice la pioggia.

Per la precisione il pilota in forza alla Red Bull ha ceduto il passo alla McLaren di Lando Norris, vincitore davanti a Max Verstappen, piazzatosi al secondo posto. Una volta arrivato al parco chiuso, il transalpino ha commentato a caldo quanto fatto:

“E’ stato difficile ed impegnativo, specie passando dall’intermedie alle soft evitare le trappole è stato difficile, la pit lane era insidiosa, poi è arrivata la pioggia – ha detto Hadjar – Sono felice del terzo posto ma devo commettere meno errori, potevo evitare qualche problema con Max“.

Hadjar ha poi terminato: “E’ stato difficile tenere la macchina in pista, stavo testando il grip, era come andare sul ghiaccio, così come capitato ad Antonelli. Il mio team ha fatto un lavoro fantastico, un ringraziamento a loro“.