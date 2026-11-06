Inizia la stagione delle campestri, Cross della Valsugana con belle firme: c’è Reina, sfida verso gli Europei

La stagione riservata alle corse campestri sta per entrare nel vivo e uno dei primi appuntamenti autunnali è rappresentato dal Cross della Valsugana, tradizionale evento del calendario nazionale giunto ormai alla quindicesima edizione. L’appuntamento sarà per domenica 8 novembre sui pratoni di Levico Terme (in provincia di Trento) e avrà un peso specifico di rilievo in vista degli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 13 dicembre a Belgrado (Serbia).

Il tracciato si snoderà lungo 7,5 chilometri nel parco Segantini, a ridosso delle sponde del celebre lago locale. Tra gli uomini si preannuncia un confronto in salsa tricolore tra Enrico Vecchi e Giuseppe Gerratana, che si cimenteranno con big come il keniano Felix Korir Kiptarua, Hassan Chani dal Bahrain, il tedesco Artur Beimler, il portoghese Helio Gomes e lo svedese Emil Millan de la Oliva.

Sul fronte femminile, l’italiana più attesa sarà Nicole Reina, che incrocerà nome di rilievo come la keniana Eda Jerotich, la marocchina Khadija Benkassem e l’ugandese Felister Chekwemoi (bronzo iridato U20 di corsa in montagna). Tra le promesse, anche in vista della rassegna continentale, bisognerà seguire Lucia Arnoldo e Valeria Minati, impegnate sui sei chilometri.