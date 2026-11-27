Per il quarto anno consecutivo l’Italia è in finale di Coppa Davis nel suo format attuale. Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, nel doppio decisivo, battono Jiri Lehecka e Tomas Machac per 3-6 6-1 7-6(4) e portano la squadra azzurra a vincere per 2-1 la semifinale sulla Cechia dopo un’ora e 56 minuti vissute dal pubblico di Bologna all’ultimo respiro. Festeggia la squadra italiana, che brinda alla gioia totale dopo la conclusione: l’attesa adesso è per scoprire quale sarà la finalista, che si saprà domani e che si scoprirà dal confronto tra Gran Bretagna e Spagna.

Nei primi sette game del match succede ben poco, con i servizi che dominano da una parte e dall’altra e le coperture a rete che fanno il resto, salvo qualche minimale e non influente eccezione. I problemi (grossi) giungono dopo 23 minuti, sul 3-4. Vavassori serve sotto 15-30 e commette doppio fallo, ci sono due palle break. Ed è fatale la seconda, con il torinese che sbaglia uno smash in salto non difficile; Lehecka evita di farsi colpire ed è 3-5. Lehecka serve benissimo e al doppio ceco va il primo set.

Nel secondo parziale Vavassori fa il possibile per accendersi, e lo fa con tante buone cose, come il dritto centrale che passa tra i due cechi e, sul 2-1, vale lo 0-30. Sul 30 pari Musetti gioca una risposta di rovescio magnifica, il torinese entra ed è palla break. Andrea risponde bene sui piedi di Machac, poi colpisce di dritto al volo su Lehecka ed è 3-1. Si accendono i due azzurri, i cechi calano di netto e sul 4-1 arrivano altre tre palle break: basta Musetti, che “parando” la volée costringe Lehecka a mandare il dritto in corsa lunga. Sono 10 punti consecutivi per gli italiani, diventano 14: 6-1, si va al terzo.

I primi quattro game, corrispondenti a un turno di servizio per ciascuno, vanno tutti secondo i piani, poi, nel quinto, è Lehecka il primo ad avere più di qualche problema, finendo sotto 0-30. I cechi, però, riescono a tenere e a non cedere. Sul 3-4 il momento di difficoltà è italiano, con un lob difensivo di Lehecka che complica la vita a Vavassori, il quale sbaglia un complesso smash in arretramento: 15-30 che diventa 15-40 su risposta vincente di dritto di Machac sulla seconda di Musetti. Lorenzo serve due gran prime per sventare il pericolo, quindi si va sul 4-4. Poi sono gli azzurri a salire sullo 0-30, ma i cechi ancora una volta riescono a risalire anche nei modi più spettacolari. L’esito finale è legato al tie-break: il primo minibreak di fatto lo guadagna Machac tirando su Musetti, che poi salva l’Italia dallo 0-3. Sull’1-2 Lehecka fa miracoli a rete, ma Machac manda la volée dopo il servizio in rete: 2-3. Si tengono i servizi fino al 4-4, poi i cechi sbagliano disposizione in campo, Vavassori tira il dritto al centro e il minibreak stavolta è azzurro. Arrivano i due match point, serve proprio Andrea: gran prima, Musetti deve solo giocare lo smash e l’Italia è in finale.

Vale tantissimo la percentuale di punti vinti con la prima di servizio dai due italiani, che toccano l’88% contro il 66% dei cechi. Ancor più netto il dato dei punti totali vinti: 89-67. Conta anche che l’Italia stia facendo i passi della Svezia, che tra il 1983 e il 1989 di finali consecutive ne raggiunse addirittura sette, ed è l’unica dall’abolizione del Challenge Round ad averlo fatto. Ma con questo format è naturalmente la prima volta.