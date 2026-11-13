Errani/Paolini implacabili! Non lasciano nulla a Perez/Schuurs e chiudono il girone a punteggio pieno

Il sogno continua a suon di vittorie per una coppia fin qui inarrestabile. Nella terza giornata del girone 2 del torneo di doppio delle WTA Finals di Indian Wells Sara Errani e Jasmine Paolini continuano la marcia trionfale, liquidano l’australiana Ellen Perez e l’olandese Demi Schuurs 6-3 6-4 in un’ora e diciassette minuti e, già forti del pass per la semifinale, chiudono a punteggio pieno.

La coppia azzurra difende il servizio di apertura con la prima vincente della toscana e opera il break a zero nel secondo gioco grazie alla chiusura a rete di Errani. Le giocatrici italiane continuano a macinare gioco e toccano il massimo vantaggio sul 4-0. Le teste di serie numero sei si sbloccano con il break del 4-1. Errani e Paolini fanno però buona guardia, annullano due possibilità del 4-3 e chiudono 6-3 al primo set point sul rovescio fuori misura di Perez.

Le titolari della testa di serie numero otto partono forte anche nella seconda frazione, siglano il break in apertura sulla volée sbagliata da Perez e consolidano il vantaggio con il 2-0 sancito dal puntuale intervento a rete della giocatrice bolognese. Errani e Paolini, in controllo assoluto della contesa, mancano due possibilità per il 4-1 e una per il 5-2 prima di trasformare il secondo match point per il definitivo 6-4.

Errani e Paolini chiudono la partita senza ace, non commettono doppi falli e servono il 70% di prime. Le giocatrici italiane vincono il 64% di punti sulla prima e il 76% quando devono ricorrere alla seconda. Le azzurre chiudono l’incontro con 18 vincenti, sei in più delle rivali, e limitano a 21 gli errori gratuiti, sette in meno rispetto al duo olandese-australiano.