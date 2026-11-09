Il World Wide Technology Championship al 19enne Brown. Griffin in top 15

Si è concluso ai playoff il World Wide Technology Championship, secondo appuntamento del PGA Tour in Messico quest’anno dopo il Mexico Open di settimana scorsa. Ad avere la meglio nello scontro a due è stato il 19enne statunitense Blades Brown che ha chiuso con due birdie di fila il par 5 della 18, battendo il connazionale Ben James che non è riuscito a pareggiare la secondo buca. Per l’americano, passato professionista molto presto (nel 2024), si tratta del primo titolo in carriera e in stagione aveva raccolto due ottimi secondi posti, uno al Korn Ferry Tour Championship e l’altro al Tulum Championship.

Terzo, ad un colpo dai due leader, Michael Kim, che, nonostante un ultimo giro in -8, chiude a -22 ad una sola distanza dalla vetta. Lo score di Kim, tuttavia, non è il migliore di giornata. Proprio Blades Brown ha portato in club house un -9 composto da 10 birdie e un bogey, rimontando dunque da diverse posizioni indietro. Chiudono in top 10 a Los Cabos anche Hirata (4º), Ford (5º) e McCarty e Ortiz (T6). Smith, Power, Mitchell e Gerard invece terminano appaiati in T8.

Il favorito della settimana, Ben Griffin, chiude l’appuntamento messicano a ridosso dei primi 10 in T12 a – 17. Per Griffin, qui defending champion, si tratta di un altra top 15 che si va ad aggiungere ad una stagione già ricca di ottimi risultati. Per Brown, la vittoria al World Wide Technology Championship rappresenta un traguardo unico. Dal prossimo anno infatti il 19enne di Nashville, Tennesse, sarà un membro a tutti gli effetti del PGA Tour e lo vedremo impegnato nei maggiori tornei della programmazione americana.