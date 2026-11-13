Il tributo a Gabriele Detti, dopo l’addio al nuoto: “E’ stato bello, c’è una gara che porto nel cuore”

Un lungo, emozionante applauso ha avvolto lo Stadio del Nuoto di Riccione per celebrare uno dei più grandi interpreti del mezzofondo italiano e mondiale. In occasione della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Invernali in vasca corta, il movimento azzurro e il pubblico romagnolo hanno tributato la passerella d’onore a Gabriele Detti, che lo scorso agosto aveva disputato la sua ultima gara ufficiale al Foro Italico di Roma.

Proprio la vasca di Riccione, teatro di innumerevoli trionfi tricolori e primati nazionali del campione livornese, ha fatto da cornice perfetta per il saluto istituzionale. Visibilmente emozionato a bordo vasca, il trentaduenne toscano ha accolto l’affetto dei compagni di nazionale e degli appassionati con la consueta schiettezza. “È stato bello, è un po’ che non ci vedevamo – ha raccontato Detti ai microfoni –. È stato un bel pensiero, toccante per me. Si è chiuso un gran capitolo della mia vita, da oggi si diventa grandi. Continuerò a collaborare col Centro Sportivo dell’Esercito, a scrutare un po’ tutto“.

La passerella è stata anche l’occasione per riavvolgere il nastro di una carriera straordinaria, costruita bracciata dopo bracciata insieme all’amico e compagno di allenamenti Gregorio Paltrinieri e sotto la guida tecnica dello zio Stefano Morini.

Detti lascia il nuoto agonistico con un palmarès ragguardevole: due bronzi olimpici conquistati a Rio 2016 nei 400 e nei 1500 stile libero, un titolo mondiale negli 800 stile libero a Budapest 2017 – gara chiusa con l’allora record europeo e tuttora primato italiano di 7’40″77 – e altri due bronzi iridati nei 400 stile libero tra il 2017 e il 2019 (dove siglò il record italiano di 3’43″23). A questi si aggiungono l’oro europeo nei 400 stile libero a Londra 2016, numerose altre medaglie continentali e iridate tra vasca lunga e corta, oltre a più di trenta titoli italiani assoluti.

Eppure, nel momento dei bilanci e dei ricordi più intimi, il pensiero di Detti non è andato a un trionfo individuale, bensì a un’impresa di squadra recente e indimenticabile: “C’è una gara che porto nel cuore, che è la 4×200 stile libero degli Europei 2026, con un 1’45” mio, che poi ci portò a un bronzo europeo magico“. Un sigillo perfetto su una carriera vissuta sempre al massimo, con il sorriso e la determinazione che lo hanno reso un punto di riferimento insostituibile per tutto il nuoto azzurro.