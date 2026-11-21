Clemente Russo ha fatto il proprio ritorno sul ring a 44 anni, dopo cinque stagioni di inattività. Uno dei grandi fari della pugilato italiana sperava di avere ancora qualcosa da dare alla boxe tricolore, ma la sua apparizione all’Allianz Cloud di Milano, andato sold-out per la serata organizzata da TAF, è durata sette minuti e mezzo: nel cuore del terzo round, infatti, il ribattezzato Tatanka è andato al tappeto, per merito di uno splendido gancio destro pesantissimo portato al volto da parte di Momo Elmaghraby.

Il due volte argento olimpico e due volte Campione del Mondo tra i dilettanti (sempre tra i pesi massimi) è finito a terra, ma è stato abile nel rialzarsi prontamente. Una volta tornato in piedi, però, Elmaghraby ha portato un altro colpo e il campano è finito con la testa tra le corde, piegato in avanti. L’arbitro ha ravvisato una situazione di potenziale pericolo e ha optato per interrompere l’incontro, sancendo la vittoria di Momo per KO tecnico.

Non sono mancate le proteste di Clemente Russo, il quale ha ritenuto di essere stato spinto e che ha dichiarato che avrebbe potuto continuare la contesa, prevista sulla durata delle otto riprese da tre minuti ciascuna tra i pesi massimi (limite fissato a 93 kg). Dopo un primo round di studio, il 30enne di origini egiziane, già campione italiano dei pesi mediomassimi, è salito in cattedra con il jab e con il gancio, facendo sentire al corpo del rivale più vecchio di 14 anni.

Una volta prese le misure, l’imbattuto pugile italiano (15-0) è riuscito a piazzare il colpo risolutore in maniera precisa e violenta: sarà un grande trampolino di lancio per Elmaghraby, considerando quanto si è parlato di questo incontro a livello mediatico, e potrebbe provare una scalata in campo internazionale. A Clemente Russo il merito di avere suscitato così tanto interesse, ma l’esito del ritorno non è stato quello che ci aspettava: se ci sarà ancora un futuro tra i professionisti lo si deciderà prossimamente.