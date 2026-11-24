È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio destro a cui si è sottoposto questa mattina Jannik Sinner presso la clinica Pihlajalinna Turku Kupittaa. A dare l’ufficialità dell’esito positivo è stato il medico sportivo Herbert Schönhuber, che ha accompagnato l’attuale numero 2 del mondo nella trasferta scandinava.

L’operazione è stata eseguita dal professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico di fama internazionale, considerato uno dei massimi specialisti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. Nel dettaglio, come confermato dallo staff medico, si è proceduto all’allungamento della bandelletta ileotibiale.

A commentare ai microfoni di Sky Sport l’intervento è stato Fabrizio Tencone, medico specialista in medicina dello sport e traumatologia dello sport, direttore del centro Isokinetic Torino e docente di Traumatologia e Riabilitazione dello sport all’Università degli Studi di Torino, noto soprattutto per la sua lunga esperienza nello staff medico della Juventus.

“Una premessa fondamentale: il comunicato scarno che abbiamo parla di un intervento riuscito“, spiega Tencone. “L’intervento principale è il tentativo di allungare questo tendine, che ormai negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere: la bandelletta ileotibiale. Allungarlo serve a renderlo più elastico, meno teso. La tecnica prevede una serie di tre tagli: uno orizzontale e due verticali, uno verso il basso e uno verso l’alto. Poi il tendine, una volta aperto, viene riposizionato con la possibilità di allungarlo di 1,5-2 centimetri, che serve appunto a renderlo più elastico. Non è un vero e proprio tendine esterno“.

Il medico precisa di non conoscere nel dettaglio la tecnica adottata: “Intanto, io sto commentando senza conoscere con precisione la tecnica. Probabilmente, sulla parte laterale della coscia ci sarà una cicatrice, se l’intervento è stato fatto a cielo aperto. Oppure potrebbe essere stato fatto in forma quasi microinvasiva, per via endoscopica, con un piccolo buco. Non lo sappiamo, non so se troveremo una cicatrice, penso di sì perché immagino sia stato fatto il necessario per risolvere“.

Sui tempi di recupero Tencone è netto: “Tre o quattro mesi sono tempi verosimili se è questo l’intervento, ma sono tempi minimi: non sono inferiori. Il ritorno allo sport agonistico non può essere inferiore ai tre o quattro mesi, non consiglierei un rientro affrettato. Dopo mesi e mesi di tentativi conservativi, quest’operazione si fa come ultima cosa. Il consiglio generico è fare tutto con calma, non affrettare, perché le cose andranno sempre meglio“.

Infine, il capitolo riabilitazione: “Il recupero è una parte importante e merita grande attenzione. Io non mi preoccuperei della parte psicologico-emotiva. È necessario lavorare per criteri di sicurezza, noi li chiamiamo semafori“.