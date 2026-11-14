Il premio in denaro senza giocare: quanti soldi guadagnano le riserve alle ATP Finals? E se subentrano…

Alex de Minaur e Taylor Fritz sono le due riserve alle ATP Finals 2026, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti del mondo. L’australiano e lo statunitense si trovano rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto nella ATP Race, la graduatoria che ha determinato gli ammessi all’evento che si disputerà sul cemento della Inalpi Arena di Torino, e dunque subentreranno nel caso di infortuni o forfait degli otto qualificati.

L’oceanico e l’americano dovranno farsi trovare pronti a ogni evenienza dal 15 al 20 novembre, quando nel capoluogo piemontese si disputerà la fase a gironi: se uno o due tra Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar dovesse riscontrare dei problemi, allora sarebbero proprio de Minaur e Fritz (in questo ordine) a scendere in campo, senza prendere in eredità i risultati del giocatore che sostituiranno.

Anche senza giocare, il numero 10 e il numero 11 del mondo si sono garantiti un bel gettone di presenza: il riconoscimento per le riserve è di 156.000 dollari (circa 141.500 euro), interessante se si resta soltanto sugli spalti a osservare. Attenzione poi alla fee di partecipazione: se de Minaur e/o Fritz dovessero effettivamente giocare, si garantirebbero un’integrazione di 169.000 dollari (circa 153.300 euro) per una partita, 253.500 dollari (circa 230.000 euro) per due incontri, 338.000 dollari (circa 306.600 euro) per tre match.

Ricordiamo il resto del montepremi previsto alle ATP Finals: gettone garantito di 338.000 dollari (circa 305.000 euro), ogni vittoria nella fase a gironi viene premiata con 405.000 dollari (circa 365.200 euro), il successo in semifinale frutta 1,206 milioni di dollari (circa 1,088 milioni di euro) e la finale vinta porta in dote un assegno da 2,412 milioni di dollari (circa 2,175 milioni di euro). Il campione imbattuto delle ATP Finals potrebbe festeggiare con un lauto introito di 5,171 milioni di dollari statunitensi (circa 4,663 milioni di euro).