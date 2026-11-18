Il Cross di Atapuerca abbraccerà l’attesissimo ritorno in gara di Nadia Battocletti dopo due mesi e mezzo di assenza dall’attività agonistica. La fuoriclasse trentina sarà tra le stelle dell’evento che animerà la località spagnola nei pressi di Burgos nella giornata di domenica 22 novembre (ore 12.45). Il test sarà probante, considerando che il tracciato è particolarmente mosso e che il sito archeologico riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità si trova a 1000 metri di quota.

Dopo aver corso i 1500 metri al Palio della Quercia a inizio settembre, l’azzurra si era fermata prima a causa dell’influenza (saltò la Corsa dei Castelli, 10 km su strada a Trieste) e poi per un sovraccarico a un piede (dovette rinunciare a una corsa campestre in quel di Siviglia). In terra iberica proverà a replicare il successo conseguito dodici mesi fa e a trarre delle importanti indicazioni in vista degli Europei di Cross, previsti domenica 13 dicembre a Belgrado (Serbia), dove sarà chiamata a difendere il titolo.

Quali saranno le avversarie di riferimento per Nadia Battocletti ad Atapuerca, tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre)? La Campionessa d’Europa dei 5000 e dei 10.000 metri dovrà fare i conti soprattutto con la tunisina Marwa Bouzayani (quarta sui 3000 siepi agli ultimi Mondiali e oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, quest’anno scesa sotto i nove minuti) e l’etiope Asefu Abreha (bronzo sui 10.000 metri ai Campionati Africani e capace di correre i 10 km in 30:16).